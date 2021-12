Bahia tem 14 jogadores em fim de contrato; veja a situação de cada um

Assimilada a queda para a segunda divisão, o Bahia tenta se reerguer para a próxima temporada e a reformulação do elenco é o principal problema que a diretoria terá que enfrentar no departamento de futebol. Dos 33 jogadores que terminaram a temporada, 16 têm contrato a encerrar neste mês de dezembro.

Dois deles, o atacante Rossi e o goleiro Danilo Fernandes, possuem acordos para a renovação e vão ficar no clube, mas outros atletas importantes para o tricolor, como o zagueiro Germán Conti e o atacante Gilberto, ficarão livres no mercado a partir do dia 1º de janeiro.

No caso de Gilberto e Conti, a situação financeira do Bahia não permitirá que os contratos sejam renovados. Giba é o jogador com maior salário do grupo e já deu sinais de que não deve continuar. O jogador recebeu sondagens de Santos, Fluminense e Fortaleza, mas, até o momento, o camisa 9 aguarda propostas do exterior.

Para manter o zagueiro Conti, o tricolor dependeria de um acerto com o Benfica, dono dos direitos federativos. A diretoria chegou a iniciar negociação antes do rebaixamento, e na época o valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) pedido pelos portugueses já foi considerado fora da realidade financeira.

Outro que fica sem contrato é o colombiano Índio Ramírez, mas o Bahia tem acordo com Atlético Nacional para comprar parte dos direitos do meia. O CORREIO apurou ainda que o Esquadrão iniciou conversas para renovar com o volante Raniele, que está no tricolor emprestado pelo Jacuipense.

Dos 17 atletas que têm contrato mais longo, boa parte deve formar a base da equipe em 2022, mas é possível que alguns tenham que buscar novos rumos. Pouco utilizados, atletas como o zagueiro Ligger e os volantes Luizão e Lucas Araújo não têm a garantia de continuidade.

Além disso, o Bahia terá que definir a situação do paraguaio Oscar Ruiz. Ele foi contratado ao custo de 400 mil dólares (cerca de 2,2 milhões), não rendeu o esperado e foi afastado do elenco. O jogador tem contrato até o fim de 2023.

Outra incógnita é o atacante Marcelo Cirino, que chegou ao Bahia em setembro, passou boa parte da sua estadia no clube se recuperando de uma lesão no joelho e sequer entrou em campo. Ele também tem mais dois anos de contrato.

Emprestados

Fora quem esteve no Bahia em 2021, outros seis atletas possuem contrato com o Esquadrão e estão emprestados. Destes, pelo menos três ainda não estão com o futuro definido: o atacante Clayson (Cuiabá), o meia Marco Antônio (Botafogo) e o goleiro Douglas (Juventude). O meia Ramires e o lateral esquerdo Moisés devem ter os direitos vendidos para Red Bull Bragantino e Internacional, respectivamente. O outro emprestado é o zagueiro Ignácio, que volta da Chapecoense.

O Bahia ainda não apresentou o planejamento para 2022, e a tendência é que a definição sobre permanências e contratações sejam tomadas após a chegada de um diretor de futebol. Logo após a queda para a Série B, o clube demitiu o executivo Lucas Drubscky e o gerente Júnior Chávare. Desde então, o setor está sem representante oficial.





JOGADORES COM CONTRATO PARA 2022

Goleiros

Mateus Claus - 2024

Matheus Teixeira - 2024

Danilo Fernandes (tem acordo para renovar)

Laterais

LD Douglas Borel - 2024

LE Matheus Bahia - 2022

LE Mayk - 2022

Zagueiros

Luiz Otávio - 2022

Gustavo Henrique - 2024

Ligger - 2022

Volantes

Patrick - 2022

Lucas Araújo - 2023

Luizão - 2022

Meias

Lucas Mugni - 2022

Daniel - 2023

Pontas

Raí Nascimento - junho de 2022

Oscar Ruiz - 2023

Marcelo Cirino - 2023

Rossi - 2022 (renovação automática)

Centroavante

Rodallega - junho de 2022



JOGADORES EM FIM DE CONTRATO

Goleiro

Dênis Júnior

Laterais

Nino Paraíba

Juninho Capixaba

Renan Guedes

Zagueiros

Germán Conti

Volantes

Edson

Jonas

Raniele

Meias

Ramírez*

Rodriguinho

Pontas

Isnaldo

Ronaldo

Maycon Douglas

Centroavante

Gilberto



* O Bahia negocia a compra dos direitos do meia Índio Ramírez.

JOGADORES EMPRESTADOS

Douglas (Juventude)

Ignácio (Chapecoense)

Marco Antônio (Botafogo)

Clayson (Cuiabá)

Moisés (Internacional)*

Eric Ramires (Red Bull Bragantino)*



*Moisés e Eric Ramires devem ser negociados em definitivo com Internacional e Red Bull Bragantino, respectivamente.