Bahia tem 21 jogadores com contrato para 2020; veja quem fica

A temporada chegou ao fim para o Bahia e agora é o momento de pensar no próximo ano. Para 2020, o tricolor já tem uma base montada. Do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro, 21 jogadores têm contrato e, pelo menos por enquanto, seguem no clube.

Ao todo, o tricolor conta com dois goleiros, dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, quatro zagueiros, quatro volantes, um meia e seis atacantes (veja a relação de atletas com contrato no final do texto).

Essa base dá ao tricolor a chance de fazer contratações pontuais para 2020. Um dos setores que mais precisam ganhar reforços é o meio-campo. Na função de armador, o Bahia conta apenas com Marco Antônio, que estreou no Brasileirão já no segundo turno e se machucou nas rodadas finais. Por isso, o clube deve ir ao mercado buscar jogadores para a função.

Além dos jogadores que já estão no Fazendão, o Bahia tem três atletas emprestados até dezembro que, teoricamente, voltam no início do próximo ano. São eles: o volante Yuri (Tochigi, do Japão), o meia Régis (Corinthians) e o atacante Edigar Junio (Yokohama Marinos, do Japão). No caso de Régis, o Corinthians já indicou que o jogador não continuará na equipe. Edigar Junio foi emprestado com opção de compra, que pode ser exercida pela equipe japonesa.

Enquanto isso, os zagueiros Tiago (Lanús, da Argentina) e Everson (Portimonense, de Portugal), o lateral Matheus Silva (Farense, de Portugal) e o meia Ramires (Basel, da Suíça) estão emprestados aos seus respectivos clubes até o meio de 2020.

Com o técnico Roger Machado mantido para 2020, o elenco do Bahia se reapresentará no dia 6 de janeiro, quando iniciará a pré-temporada com foco na Copa do Nordeste, Sul-Americana e Copa do Brasil. O tricolor vai utilizar o time sub-23 na disputa do Campeonato Baiano, e a equipe já iniciou a preparação. A estreia será no dia 15 de janeiro, contra a Juazeirense, em Juazeiro.

Sem contrato

Outros sete jogadores do elenco têm contrato a encerrar no final do ano. São eles: o goleiro Fernando, o lateral Ezequiel, os zagueiros Ernando e Xandão, os meias Shaylon e Guerra e o atacante Artur. Desses, Xandão já foi anunciado pelo CRB e vai defender o time alagoano na próxima temporada. O lateral Ezequiel, que pertence ao Fluminense, volta para o time carioca. O mesmo caminho seguem os meias Shaylon e Guerra, emprestados por São Paulo e Palmeiras respectivamente. Ernando tem situação indefinida.

Dos que ficam sem contrato, Artur é o que teve melhor desempenho, mas manter o atleta é considerado fora da realidade no momento. Destaque do Bahia na temporada, ele tem contrato com o Palmeiras, que pretende contar com o atleta de volta, seja para utilizar ou para vender. Artur afirmou em entrevista que quer continuar no Esquadrão. O Bahia, no entanto, não está otimista em relação à permanência do atacante.

Jogadores que têm contrato com o Bahia:

Goleiros

Douglas - dezembro de 2020

Anderson - maio de 2020

Laterais

Nino Paraíba - dezembro de 2020

João Pedro - dezembro de 2020

Moisés - dezembro de 2021

Giovanni - maio de 2020



Zagueiros

Wanderson - dezembro de 2021

Lucas Fonseca - dezembro de 2020

Juninho - dezembro de 2022

Ignácio - dezembro de 2022

Volantes

Elton- dezembro de 2020

Flávio - dezembro de 2023

Gregore - dezembro de 2021

Ronaldo - dezembro de 2020

Meia

Marco Antônio - dezembro de 2021



Atacantes

Élber - dezembro de 2020

Lucca - julho de 2020

Arthur Caíke - junho de 2020

Rogério - maio de 2021

Gilberto - dezembro de 2020

Fernandão - dezembro de 2020

Ficam sem contrato:



Fernando - goleiro

Ezequiel - lateral

Xandão - zagueiro

Ernando - zagueiro

Guerra - meia

Shaylon - meia

Artur - atacante

Emprestados:



Régis - Corinthians

Edigar Junio - Yokohama Marinos

Yuri - Tochigi

Everson - Portimonense

Tiago - Lanús

Matheus Silva - Farense