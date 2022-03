Bahia tem 2.511 casos ativos de covid-19, aponta boletim

A Bahia tem 2.511 casos ativos de covid-19 e o boletim epidemiológico deste domingo (13) aponta dois óbitos no estado por complicações provocadas pela doença, nos dias 25 de fevereiro e 4 de março. Nas últimas 24 horas, foram registrados 135 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,01%) e 287 recuperados (+0,02%).

Foram registrados 62.555 casos de profissionais da saúde com covid-19. O novo coronavírus foi responsável pela morte de 29.486 baianos. No total, 1.518.238 casos foram confirmados no estado e 1.486.241 já são considerados recuperados. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.781.163 casos descartados e 326.026 em investigação.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), esses dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Sobre a vacinação, a Sesab informou que 11.429.169 foram imunizados com a primeira dose, 10.436.141 com a segunda dose ou dose única e 4.170.943 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 689.745 crianças já foram vacinadas com a primeira dose e 40.867 já tomaram também a segunda dose.