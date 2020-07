Bahia tem 3.138 novos casos de coronavírus; infectados passam 110 mil

A Bahia segue com um ritmo estável no crescimento de casos e mortes provocadas pelo covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) divulgado nesta terça-feira (14), o estado contabilizou 3.138 novos infectados e somou mais 49 óbitos.

Dos 110.029 infectados na Bahia, 82.151 já são considerados curados, 25.294 encontram-se ativos e 2.584 morreram. Na Bahia, 11.574 profissionais da saúde testaram positivo para covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 399 dos 417 municípios baianos. Salvador lidera, com 43.934 casos (40,64%), porém, os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.721,97), Itajuípe (2.435,22), Ipiaú (2.020,80), Lauro de Freitas (1.786,43) e Itabuna (1.746,06).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 220.920 casos descartados e 94.807 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta terça-feira (14).

Novidade

A partir desta terça-feira (14), a Sesab divulgará, através do seu Business Intelligence, a taxa de ocupação dos leitos Covid-19 por unidade hospitalar. As informações estão disponíveis em https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/. Progressivamente novas funcionalidades e filtros serão implementados.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 2.584 mortes pelo novo coronavírus.

2536º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença respiratória sistêmica, foi internada dia 06/06 e foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2537º óbito – mulher, 67 anos, residente em Jacobina, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 30/06 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2538º óbito – homem, 85 anos, residente em São Francisco do Conde, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 04/07 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2539º óbito – mulher, 69 anos, residente em Mascote, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 07/07, em unidade da rede pública, em Camacan;

2540º óbito – mulher, 64 anos, residente em Cachoeira, sem comorbidades, foi internada dia 01/07 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2541º óbito – homem, 78 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 02/07 e foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2542º óbito – homem, 76 anos, residente em Uauá, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 04/07 e foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

2543º óbito – homem, 43 anos, residente em Itapetinga, portador de doença renal crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 12/07, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

2544º óbito – homem, 65 anos, residente em Camaçari, sem comorbidades, foi internado dia 22/06 e foi a óbito na mesma data (22/06), em unidade da rede pública, em Camaçari;

2545º óbito – mulher, 61 anos, residente em Salvador, portadora de doenças autoimunes, foi internada dia 19/06 e foi a óbito dia 01/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2546º óbito – mulher, 78 anos, residente em Alagoinhas, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 09/07 e foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede pública, em Alagoinhas;

2547º óbito – mulher, 80 anos, residente em Alagoinhas, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 04/07 e foi a óbito dia 07/07, em unidade da rede pública, em Alagoinhas;

2548º óbito – homem, 43 anos, residente em Ituberá, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 09/07, em unidade não informada, em Ituberá;

2549º óbito – mulher, 48 anos, residente em Catu, portadora de doença renal crônica, foi internada dia 03/07 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Alagoinhas;

2550º óbito – homem, 85 anos, residente em Nova Ibiá, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Nova Ibiá;

2551º óbito – mulher, 84 anos, residente em Salvador, portadora de demências, incluindo Alzheimer, foi internada dia 26/06 e foi a óbito dia 08/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2552º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 03/06 e foi a óbito dia 12/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2553º óbito – mulher, 59 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 01/07 e foi a óbito dia 12/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2554º óbito – homem, 41 anos, residente em Itapetinga, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede pública, em Itapetinga;

2555º óbito – mulher, 77 anos, residente em Itanhém, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 30/06 e foi a óbito dia 08/07, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

2556º óbito – mulher, 24 anos, residente em Salvador, portadora de doenças autoimunes, foi internada dia 12/06 e foi a óbito dia 13/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2557º óbito – homem, 74 anos, residente em Iguaí, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Iguaí;

2558º óbito – mulher, 56 anos, residente em Itapetinga, portadora de doença cardiovascular e doença respiratória crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Itapetinga;

2559º óbito – homem, 71 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 10/06 e foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2560º óbito – homem, 87 anos, residente em Nova Viçosa, sem comorbidades, foi internado dia 0907 e foi a óbito dia 13/07, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

2561º óbito – homem, 72 anos, residente em Itamaraju, portador de doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede pública, em Itamaraju;

2562º óbito – homem, 49 anos, residente em Jequié, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 12/07, em unidade da rede pública, em Jequié;

2563º óbito – mulher, 82 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 08/06, foi a óbito dia 09/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2564º óbito – homem, 47 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 02/07, foi a óbito dia 12/07, em hospital da rede pública, em Teixeira de Freitas;

2565º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 23/06, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2566º óbito – homem, 64 anos, residente em Juazeiro, portador de hipertensão arterial. Internado dia 08/07, foi a óbito dia 11/07, em hospital da rede pública, em Juazeiro;

2567º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internada dia 27/06, foi a óbito dia 08/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2568º óbito – homem, 49 anos, residente em Juazeiro, portador de tuberculose e doenças do sistema nervoso. Internado dia 04/07, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Juazeiro;

2569º óbito – mulher, 35 anos, residente em Feira de Santana, portadora de diabetes mellitus e obesidade. Sem informação acerca do dia de internação, foi a óbito dia 04/07, em hospital da rede pública, em Feira de Santana;

2570º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença renal crônica, Internado dia 30/06, foi a óbito dia 08/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2571º óbito – homem, 59 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença renal crônica. Internado dia 12/06, foi a óbito dia 13/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2572º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 26/06, foi a óbito dia 06/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2573º óbito – homem, 71 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular. Internado dia 04/06, foi a óbito dia 08/07, em hospital da rede privada, em Salvador;

2574º óbito – mulher, 50 anos, residente em Jequié, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 05/06, foi a óbito dia 13/07, em hospital da rede pública, em Jequié;

2575º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 16/06, foi a óbito dia 04/07, em Hospital da rede privada, em Salvador;

2576º óbito – mulher, 82 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Internada dia 19/06, foi a óbito dia 10/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2577º óbito – mulher, 67 anos, residente em Camaçari, portadora de diabetes mellitus, doença cardiovascular e neoplasias. Internada dia 18/06, foi a óbito dia 19/06, em hospital da rede privada, em Camaçari;

2578º óbito – homem, 65 anos, residente em Camaçari, portador de diabetes mellitus e doença renal crônica. Internado dia 31/05, foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

2579º óbito – homem, 57 anos, residente em Camaçari, sem informações acerca da existência de comorbidades. Internado dia 28/05, foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

2580º óbito – homem, 84 anos, residente em Nova Ibiá, sem comorbidades. Internado dia 27/06, foi a óbito dia 12/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2581º óbito – homem, 52 anos, residente em Barreiras, portador de hipertensão arterial, doença cardiovascular e doenças hematológicas. Internado dia 08/07, foi a óbito dia 13/07, em hospital da rede pública, em Barreiras;

2582º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e doenças do sistema nervoso. Internado dia 27/05, foi a óbito dia 02/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

2583º óbito – mulher, 52 anos, residente em Porto Seguro, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Internada 03/07, foi a óbito dia 13/07, em hospital da rede pública, em Porto Seguro;

2584º óbito – homem, 90 anos, residente em Teixeira de Freitas, sem informações acerca da existência de comorbidades. Também sem informação da data de internação, foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas.