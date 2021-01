Bahia tem em confrontos em casa chance de escapar do rebaixamento

A vida do Bahia no Campeonato Brasileiro vai ser decidida nos sete próximos jogos. Essa é a quantidade de partidas que o time tem até o final da competição, no dia 24 de fevereiro.

No horizonte cinzento que tem sido a temporada 2020 para o Esquadrão, os jogadores tentam encontrar o caminho para evitar o rebaixamento à Série B. Nessa corrida, os compromissos em casa podem ser fundamentais para as pretensões do clube.

Dos sete confrontos restantes, quatro serão disputados como mandante. O primeiro deles nessa quinta-feira (28), contra o Corinthians, às 19h, na Fonte Nova, em duelo atrasado pela 30ª rodada.

Na atual temporada, os jogos em casa têm feito a diferença para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Dos 32 pontos somados até aqui, 22 foram conquistados em Salvador e dez foram trazidos como visitante - o time é o pior neste último quesito, ao lado do Sport.

Além da partida contra o Corinthians amanhã, o tricolor encara ainda como mandante: Fluminense, Goiás e Santos. Se fizer o dever de casa e vencer as partidas na capital baiana, a equipe dará um passo importante na luta contra o rebaixamento.

Com mais 12 pontos, o Esquadrão chegará a 44. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com essa pontuação o risco de queda é de apenas 2%. O Bahia teria ainda mais três jogos fora dos seus domínios para ultrapassar a quantidade projetada.

O problema é que, para fazer o dever de casa, o Bahia tem que dobrar o atual desempenho. Em 15 jogos como mandante, o Esquadrão conseguiu aproveitamento de 48,9%. Arredondando para 50%, conseguirá seis dos 12 pontos se mantiver a média.

Nesse cenário, o Bahia conseguiria chegar a 38 pontos com os jogos que tem na Fonte Nova e precisaria pontuar fora para espantar os riscos de queda. Os confrontos como visitante serão contra Vasco, Atlético-MG e Fortaleza.

Levando em consideração todo o Brasileirão, o aproveitamento do time baiano é de 34,4%. Se continuar assim até o fim, o Bahia somará apenas mais sete pontos e encerrará com 39. Nesse caso, a chance de jogar a Série B em 2021 é de 85%, de acordo com a UFMG.

No entanto, a briga está embolada. O Fortaleza, atual 16º colocado com 35 pontos, tem um jogo a mais e será ultrapassado caso o Bahia ganhe do Corinthians. O tricolor baiano ficaria com a mesma pontuação, porém tendo duas vitórias a mais.

Equilibrado

Por causa da pandemia do coronavírus e do hospital de campanha instalado na Fonte Nova para tratar as vítimas da covid-19, o Bahia jogou boa parte do Brasileirão tendo Pituaçu como mando de campo. Desde que voltou a atuar na arena, o desempenho da equipe foi marcado pelo equilíbrio.

Em seis jogos na Fonte Nova pelo Brasileirão, o Bahia venceu três (Botafogo, Fortaleza e Athletico-PR), e perdeu outros três (São Paulo, Ceará e Internacional). Aproveitamento de 50%.

Já em Pituaçu, o time disputou nove jogos pela Série A. Foram quatro triunfos, quatro derrotas e um empate, resultando em 13 pontos e 48% de aproveitamento.