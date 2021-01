Bahia tem gol anulado, perde do Grêmio e chega a 7ª derrota seguida

Ano novo, problemas velhos. No primeiro jogo de 2021, o Bahia até deu a impressão de que voltaria a pontuar no Brasileirão, mas a defesa falhou, o Esquadrão teve um gol anulado pelo VAR de maneira duvidosa e, no fim, perdeu do Grêmio por 2x1, em Porto Alegre, e emendou a sétima derrota seguida na Série A.

Os gols do time gaúcho foram marcados por Vanderson e Diego Souza; Anderson Martins descontou para o Bahia, que fica em situação bem complicada a dez rodadas do fim da competição.

Estacionado nos 28 pontos, o tricolor está na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento e que tem dois jogos a menos. O time carioca entra em campo na quinta-feira (7) contra o Atlético Goianiense, fora de casa, e se empatar já coloca o Bahia no Z4.

O jogo

Com uma formação diferente, o Bahia apostou na estreia do garoto Thiago ao lado de Gilberto no ataque e em um meio-campo formado por Ronaldo, Ramon, Daniel e Ramírez. Nos primeiros minutos, o tricolor ensaiou uma postura diferente, tentando ter o controle da bola e buscando o passe longo para os homens de frente.

O problema é que abusava dos erros de passe no ataque. Enquanto isso, o Grêmio começou a recuperar a posse de bola e passou a explorar os cruzamentos na área. E foi desse jeito que o gol saiu.

Aos 15 minutos, a defesa “dormiu”. Danilo Barbosa foi na linha de fundo pela esquerda e cruzou para o outro lateral, Vanderson, livre, testar sem sair do chão e vencer o goleiro Douglas, fazendo 1x0.

A resposta poderia ter sido dada em grande estilo dez minutos depois, quando Gilberto recebeu na entrada da área, limpou o marcador e mandou uma bomba no canto de Vanderlei. Um golaço, mas o árbitro de vídeo entrou em ação e viu impedimento do camisa 9 em um lance que deixou muita dúvida.

O Bahia seguiu com uma boa postura no primeiro tempo, tentando passar pelo bloqueio gremista. Já aos 48 minutos, Ramírez deu passe açucarado para Gilberto, que ficou de cara com Vanderlei e, na hora de definir, mandou para fora e perdeu chance incrível.

Balde de água fria

O time baiano voltou para o segundo tempo com a mesma escalação e se lançando ao ataque. Com menos de um minuto, Daniel arriscou de fora da área e obrigou Vanderlei a fazer boa defesa e mandar para escanteio. Depois da cobrança, Ramirez pegou o rebote e rolou para Anderson Martins. Da entrada da área, o zagueiro chutou e contou com o desvio na defesa para enganar Vanderlei e empatar o jogo.

O gol no início animou o Bahia. Pareceu que aproveitaria o bom momento, mas só pareceu. Aos 8 minutos, Diego Souza cobrou falta frontal, a bola desviou em Nino Paraíba e traiu Douglas, que chegou a tocar na bola, mas ela quicou e entrou no gol.

Dado Cavalcanti então resolveu mexer no time. Ele tirou o volante Ramon e o atacante Thiago e colocou Clayson e Rossi em campo. As mudanças deixaram o Bahia com ainda mais dificuldade para penetrar a defesa gaúcha.

O Bahia só voltou a chegar com perigo no fim da partida. Aos 39, Rossi cruzou e Gilberto mandou de primeira, mas Vanderlei salvou. Depois disso o tempo foi passando, o Grêmio administrou o placar e o Esquadrão lamentou mais uma derrota na Série A.