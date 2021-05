Bahia tem interesse em atacante do Colo-Colo, diz jornal chileno

O atacante argentino Nicolás Blandi, do Colo-Colo, está na mira do Bahia. A informação foi publicada pelo jornal As, do Chile, que revelou que o Esquadrão é um dos times brasileiros que demonstraram interesse no jogador, assim como Athletico-PR e Juventude.

O Bahia não se manifestou sobre o assunto. A possível chegada de Blandi viria para preencher a lacuna no ataque deixada por Gabriel Novaes, que se transferiu para o Red Bull Bragantino.

Recentemente, o presidente do clube, Guilherme Bellintani, falou sobre a busca por um centroavante, mas deu a dica que se tratava de um atleta com experiência na Série A. Blandi, até aqui, nunca atuou no futebol brasileiro. Ele é é formado nas categorias de base do Boca Juniors e passou por Argentino Juniors, San Lorenzo e Evian TG, da França.

No ano passado, chegou ao Colo-Colo, mas ainda não engrenou no clube chileno. Na temporada 2021, o atacante não vem sendo aproveitado pelo técnico Gustavo Quinteros e tem um jogo realizado. O contrato com o time vai até dezembro de 2022.

Segundo o As, a possibilidade de transferência de Blandi para o Juventude é menor por fatores econômicos. O clube brasileiro consultou o Colo-Colo, mas os chilenos indicaram um modelo de empréstimo com valores em dólar, o que travou a negociação.