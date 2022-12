Bahia tem manhã de trabalho dedicada a exames e avaliações

Nada de bola ou treino no campo. O segundo dia da pré-temporada do Bahia foi dedicado aos exames médicos e físicos. Nesta terça-feira (13), o elenco voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo e deu continuidade às avaliações.

Os atletas foram submetidos a exames laboratoriais e de força. A partir desta quarta-feira (14), o técnico Renato Paiva deve começar a trabalhar com os jogadores.

Ao todo, 22 jogadores se apresentaram neste início de pré-temporada. São atletas que têm contrato com o clube, além de peças promovidas das categorias de base. O tricolor ainda aguarda pelo atacante Caio Vidal. Ele teve um problema de saúde e não se apresentou.

O Bahia, aliás, ainda está definindo a situação de alguns jogadores. O meia-atacante Ricardo Goulart, por exemplo, está integrado ao elenco e vai renovar o contrato. O zagueiro Ignácio também negocia um novo vínculo.

Já o zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick estão de saída do clube. Eles não tiveram os contratos renovados. Patrick, inclusive, tem acordo com o Vasco e deve ser anunciado pelo clube carioca nos próximos dias. O atacante Copete e o goleiro Dênis Júnior serão repassados para CRB e Vila Nova, respectivamente.

Nesta quarta-feira o elenco do Bahia volta aos treinos em dois turnos no CT Evaristo de Macedo. O primeiro compromisso oficial do Esquadrão na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano. A estreia na Copa do Nordeste será no dia 21 ou 22 do mesmo mês, diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão.