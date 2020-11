Bahia tem problemas na defesa e ataque para pegar o São Paulo

O foco do Bahia está novamente voltado para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (28), o Esquadrão recebe o São Paulo, às 19h, na Fonte Nova, com a missão de vencer para não se aproximar da zona do rebaixamento. Mas, além do time paulista, o tricolor vai ter superar outros desafios.

Diante do São Paulo, o Bahia tem pelos menos cinco desfalques garantidos no time. E os principais estão na defesa e no ataque.

Titular da zaga tricolor, Lucas Fonseca está vetado após sofrer lesão muscular na coxa durante a derrota de 4x0 para o Bragantino. Ele também vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já Anderson Martins, que começou a partida contra o Unión, pela Sul-Americana, também está suspenso e não vai poder entrar em campo.

Sem a dupla, a saída para o tricolor vai ser escalar Ernando ao lado de Juninho. O zagueiro está recuperado de lesão e ficou como opção no banco na última partida. Por sinal, Ernando não atua como zagueiro há dois meses.

A última vez que o camisa 14 disputou uma partida na função de origem foi em setembro, na derrota por 1x0 para o Athletico-PR. Na ocasião, ele formou dupla justamente com Juninho. Depois disso, passou a ser improvisado pelo técnico Mano Menezes na lateral direita.

A situação da zaga é problemática. Com os empréstimos de Ignácio ao CSA e Wanderson para o Fortaleza, o elenco conta apenas com quatro opções no setor. Por isso, o clube decidiu incorporar o zagueiro Everson, de 23 anos, que estava encostado na Cidade Tricolor desde que voltou de empréstimo do Paraná, em julho.

ARTILHEIRO DE FORA

Partindo para o ataque, o desfalque é justamente a peça referência. Principal goleador do Bahia na temporada, com 14 gols, Gilberto também recebeu o terceiro amarelo e está fora da partida.

Sem o camisa 9, o garoto Saldanha pode ganhar a chance de iniciar a partida. Ele é o único centroavante disponível, já que o recém-contratado Gabriel Novaes – que ainda não estreou pelo clube -, pertence ao São Paulo e está impedido de atuar por força contratual.

Na vitória de 1x0 contra o Unión, pela Copa Sul-Americana, Saldanha ficou fora do banco de reservas. Por isso, também não será surpresa se o Bahia decidir por um ataque mais móvel sem um homem de referência lá na frente. O time atuou dessa forma no triunfo por 3x1 sobre o Atlético-MG, em Pituaçu. Naquele jogo, Mano Menezes optou por escalar Fessin ao lado de Clayson no ataque.

Os desfalques no Bahia chegaram também ao comando técnico. Assim como os auxiliares James Freitas e Sidnei Lobo, Mano Menezes testou positivo para a covid-19 e está em isolamento. Mano já ficou fora do jogo pela Sul-Americana e vai continuar afastado no Brasileirão.

Sem o treinador, o auxiliar fixo do clube, Cláudio Prates, será o responsável por comandar a equipe. Claudinho, inclusive, tem sido o responsável pelos treinos nos últimos dias na Cidade Tricolor.



Completam a lista de desfalques o goleiro Mateus Claus e o volante Edson, que integrariam o banco tricolor no duelo. Eles também estão isolados. Enquanto o goleiro também testou positivo, Edson foi afastado por precaução, já que os dois dividiram o mesmo quarto na concentração.