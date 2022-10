Bahia tem quarta educação menos competitiva do Brasil, aponta estudo

Relatório do Centro de Lideranças Públicas (CLP) divulgado ontem nas redes sociais aponta a Bahia como o quarto pior estado do país em competitividade da educação. Em 24º lugar com 37,6 pontos, está acima apenas do Pará (34,7), Roraima (17,2) e Amapá (0). Em relação ao Nordeste, o quadro é mais grave ainda, já que a Bahia ocupa o último lugar no ranking regional, logo abaixo do Maranhão (40,4), Rio Grande do Norte (46,4), Paraíba (47), Alagoas (47,4) e Sergipe (49), respectivamente, 23º, 18º, 17º, 16º e 15º colocados. O estado aparece com cerca de 23 pontos a menos que Pernambuco, que ocupa a 13ª posição, e aproximadamente 26 pontos de distância para o Piauí, 11ª educação mais competitiva do Brasil, segundo o estudo mais recente da CLP.

Retrato do avesso

Os números do ranking revelam claramente a disparidade da educação entre estados com níveis parecidos de desigualdade social. Caso do Ceará, que ocupa o quarto lugar com 88 pontos, mais que o dobro da Bahia.

Fé não costuma falhar

A mobilização de políticos da bancada evangélica e líderes religiosos em busca de votos para ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo baiano, iniciada ontem, é considerada por coordenadores da campanha do ex-prefeito como forte trunfo para reverter a vantagem do ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) no interior. A princípio, a ideia é ir além das 14 cidades que serão percorridas até sexta pela caravana comandada pelos deputados federais Márcio Marinho (Republicanos), da Igreja Universal, e Pastor Abílio Santana (PSC), do Ministério Madureira, e pelo deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos), que representa a Assembleia de Deus.

Trampolim cristão

A meta das lideranças evangélicas é elevar a votação de ACM Neto dentro do grupo de cidades de grande e médio porte com alto percentual de fiéis das mais variadas denominações. Casos de Juazeiro, Serrinha, Euclides da Cunha, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Brumado, Guanambi e Barreiras. Após um encontro em que Neto reunirá evangélicos da capital e Região Metropolitana no Hotel Fiesta, previsto para ocorrer sábado que vem, a intenção da tropa cristã é realizar outro périplo na reta final do segundo turno.

Pressão pura

Caciques da base aliada gastam saliva na tentativa de reverter a decisão da cúpula do PT sobre a ausência do candidato do partido, Jerônimo Rodrigues, de todos os debates com ACM Neto na TV. O argumento é de que o petista deveria participar de pelo menos um confronto, para evitar eventuais desgastes na reta final do segundo turno. Embora os coordenadores da campanha de Jerônimo considerem menos arriscado escapar do embate direto contra o adversário, governistas experientes acham que fugir pode ser mais danoso do que parece.

Batom na gola

Circula entre cardeais da oposição um documento capaz de causar dor de cabeça ao governador Rui Costa (PT). O material revira esqueletos guardados sobre o escândalo dos respiradores.