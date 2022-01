Bahia tem redução de 14,3% nas mortes violentas no último trimestre

A Bahia fechou o último trimestre de 2021 com queda nos números de Crimes Violentos Letais Intencionais ( CVLIs). A diminuição foi de 14,3%, passando de 1487 casos para 1274 na comparação entre o mesmo período do ano anterior. A diferença representa a preservação de 213 vidas. Na categoria são contabilizados homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

O mês de dezembro também apresentou diminuição em todo o estado, passando de 467 casos em 2020 para 393 em 2021. Em Salvador, a queda nos índices foi de 38,5% ( de 117 para 72 ), e de 15% no interior, com redução de 313 para 266 mortes. A tendência de queda teve início ainda em outubro, quando os CVLIs passaram de 522 em 2020, para 466 no ano passado (-22%), e seguiu em novembro, com a redução de 18% (de 498, em 2020, para 415, em 2021).

" Esse é o resultado de muito esforço, do envolvimento das equipes policiais e dos investimentos realizados ao longo do ano, unidos ao trabalho de investigação e inteligência que ajudou a identificar os principais grupos responsáveis pelos crimes", destacou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino. Ele também reforça que a redução do último mês também é reflexo das operações executadas ao longo do ano. " A expectativa é que, em 2022, a gente ainda colha os frutos desse trabalho, e que segue de forma intensa em toda a Bahia", finaliza o gestor.

Primeiro final de semana de 2022

Segundo a SSP-Ba, o primeiro final de semana de 2022 manteve a tendência de queda, com diminuição de 22,9% nos casos de Crimes Violentos Letais e Intencionais, comparado ao mesmo período de 2021. Nos dias 1 e 2 de janeiro de 2022 foram registradas 27 ocorrências, contra 35 do ano anterior. A Região Metropolitana de Salvador (RMS) – composta por 13 cidades - registrou o menor número de casos (3), seguido da capital (4) e interior (20).