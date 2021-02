Bahia tem retorno de Ramírez, mas perde Rossi contra o Fluminense

Depois de ficar no empate sem gols com o Vasco, no último domingo (31), em São Januário, o Bahia volta as atenções agora para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (3), às 21h30, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Para confronto com o time carioca, o Esquadrão tem retorno importante. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, o meia Juan Pablo Ramírez volt a ficar à disposição do técnico Dado Cavalcanti.

Ramírez tem sido um dos destaques do Bahia na reta final do Brasileirão e tem três gols marcados na competição.

Por outro lado, o treinador não vai poder contar com o atacante Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No setor. Dado tem como opções os atacantes Fessin e Clayson. O último está recuperado da covid-19 e ficou entre as opções no banco no duelo com o Vasco.

Uma outra saída para o treinador seria manter Daniel no meio-campo e escalar Ramírez aberto do lado direito. Dado, no entanto, terá pouco tempo para tomar a decisão, já que o Bahia realizará um único treino antes de encarar o Fluminense.

Além de Rossi, o Bahia tem o desfalque certo do lateral esquerdo Matheus Bahia, que sofreu lesão na coxa. Já o lateral Nino Paraíba, que sentiu o tornozelo, e o goleiro Douglas, que levou cinco pontos no rosto após entrada dura de Leandro Castan, seguem como dúvidas.