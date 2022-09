Bahia tem reunião com funcionários para tirar dúvidas sobre a SAF

Em processo de constituição de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e possível venda para o Grupo City, o Bahia realizou, nesta quarta-feira (21), uma reunião com os funcionários do clube para explicar o tema.

O encontro aconteceu no auditório do CT Evaristo de Macedo. De acordo com nota divulgada pelo Bahia, na oportunidade foram feitos esclarecimentos sobre as negociações com o City e os colaboradores puderam tirar dúvidas sobre o assunto. A reunião foi transmitida virtualmente para quem não estava no local.

Nesta sexta-feira (23), o Bahia apresentará a proposta do City aos conselheiros. O evento acontecerá às 19h, no museu do clube, na Fonte Nova. A reunião será informal. Posteriormente, o documento com a oferta do fundo árabe será enviado ao Conselho Deliberativo.

Seguindo o processo estabelecido no estatuto do Bahia, após a emissão do parecer pelo Conselho Fiscal, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na qual os sócios poderão votar pela venda ou não do tricolor.