Bahia tem surto de covid-19 no elenco; 11 atletas testaram positivo

O Bahia vive um surto de covid-19 no seu elenco. Nesta quinta-feira (13), o tricolor anunciou que 11 atletas testaram positivo para a doença (confira a lista abaixo). O clube explicou que alguns jogadores estão assintomáticos e outros apresentam sintomas leves, mas que todos estão vacinados.

Entre os jogadores que apresentaram exame positivo estão o lateral esquerdo Luiz Henrique, o zagueiro Felipe Torres, o meia Jeferson Douglas e o atacante Oscar Ruiz. Eles estavam treinando com o grupo de transição e estão fora da estreia do Bahia no Campeonato Baiano, neste sábado (15),às 16h, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

Além dos jogadores, o auxiliar técnico Bruno Lopes, que é responsável por treinar o time de transição, também foi diagnosticado com a covid-19 e desfalcará o tricolor na primeira rodada do estadual. Ele está em isolamento.

A lista de atletas do Bahia com covid-19 sobe para 12 caso o colombiano Hugo Rodallega seja levado em consideração. O atacante testou positivo na Colômbia e não conseguiu se apresentar ao Esquadrão para a pré-temporada. Ele segue em isolamento no país vizinho.

Nas redes sociais, o atacante Marcelo Cirino reforçou a importância de tomar a vacina contra a covid-19. "Infelizmente positivei para a covid-19,mas graças a Deus e as 2 doses da vacina estou bem e sem sintomas. Tomem vacina. Vacina salva sim", escreveu ele.

Confira a lista de jogadores que testaram positivo:

Laterais: Jonathan e Luiz Henrique

Zagueiros: Felipe Torres, Gustavo Henrique e Ignácio

Volantes: Willian Maranhão e Luizão

Meia: Jeferson Douglas

Atacantes: Marcelo Cirino, Ronaldo e Oscar Ruiz.