Bahia tem última semana livre antes de maratona de jogos na Série B

O Bahia vai ter o tempo como aliado nos próximos dias. De olho no confronto com o Criciúma, sábado, às 16h30, na Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B, o tricolor terá a semana cheia para corrigir os erros e fazer os ajustes necessários no time. O período será o último do time antes de emendar uma sequência desgastante.

Entre o mês de junho e o início de julho, o Bahia vai fazer oito jogos em 29 dias. Será praticamente uma partida a cada quatro dias, o que significa menos tempo dedicado exclusivamente aos treinos. A sequência vai ter início contra o Tigre catarinense. Na quarta-feira seguinte, dia 8, o rival será o Sport, também na Fonte Nova.

O tricolor entra em ação ainda no dia 11, um sábado, contra o Operário, fora de casa, e depois na terça-feira, 14, quando recebe a Chapecoense. Só aí já foram quatro jogos no intervalo de dez dias. Depois do confronto com a Chape, o Esquadrão ganha uma folga e volta a atuar no dia 22 ou 23, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário será decidido em sorteio.

Logo após o duelo na Copa do Brasil, a sequência na Série B recomeça diante do Novorizontino, no dia 25, um sábado, e terá Brusque, na terça-feira, 28, e Grêmio, no dia 3 de julho. Com um jogo atrás do outro, o técnico Guto Ferreira sabe que vai ser importante aproveitar o atual momento para deixar o time no melhor nível possível.

“Nós temos um tempo agora até a partida, mas depois acaba, né? Depois é só jogo, jogo e jogo. Aí, nós precisamos, sim, de conversa, de mostrar nos vídeos, e maturidade para entender rápido as informações”, analisou Guto.



Rodallega

Antes de iniciar a maratona de jogos, o Bahia quer aproveitar o tempo disponível para reforçar o elenco. A expectativa principal está sobre o atacante Hugo Rodallega. O colombiano não entra em campo desde a estreia na Série B, no dia 8 de abril.



Recuperado da lesão na coxa que sofreu durante a vitória sobre o Cruzeiro por 2x0, Rodallega treinou com o grupo pela primeira vez ontem. Ele vai ser avaliado no decorrer da semana e deve ficar à disposição contra o Criciúma.

A situação é parecida com a do atacante Ronaldo. Com dor muscular, ele ficou fora da derrota para o Tombense e será avaliado pelo departamento médico nos próximos dias. O também atacante Raí está na fase de transição após operar dois ossos da mão direita e vai esperar um pouco mais para ser liberado.

Quem tem retorno garantido ao time é o volante Rezende. Um dos destaques do Bahia na Série B, ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada e agora está disponível. Por outro lado, Guto Ferreira não conta com o atacante Marco Antônio, que está suspenso.

O mais cotado para ficar com a vaga dele é Vitor Jacaré. Autor de dois gols na Série B, Jacaré tem sido uma espécie de 12º jogador. Ele participou de todas as partidas do time no torneio.

No setor, o tricolor conta ainda com o garoto Everton, de 20 anos, que entrou durante os confrontos contra Ponte Preta e Tombense.

Caso Rodallega seja relacionado, Matheus Davó também vira opção para jogar pelos lados do ataque.