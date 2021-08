Bahia tem volta de atacante, mas perde lateral para pegar Grêmio

Juntando os cacos após perder para o Atlético-GO, no último domingo (15), por 2x1, em Pituaçu, o Bahia agora mira o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (21), o Esquadrão vai até Porto Alegre encarar o Grêmio, na Arena.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti terá o retorno do atacante Rossi. O camisa 7 cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não esteve em campo diante do Atlético-GO.

O tricolor pode ter ainda a volta do meia-atacante Thonny Anderson e do goleiro Danilo Fernandes. A dupla está em recuperação no departamento médico e depende da evolução do quadro.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Juninho Capixaba. O lateral ganhou a disputa com Matheus Bahia e vinha sendo titular nas últimas partidas, mas vai ter que ficar de fora, já que está no Esquadrão emprestado pelo Grêmio e uma cláusula no contrato impede o uso do atleta.

Com mais uma semana inteira livre para treinar, o elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (16). O time volta aos trabalhos nesta terça-feira (17), no CT Evaristo de Macedo.