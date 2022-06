Bahia tenta reencontrar caminho das vitórias diante do Novorizontino

Após dois jogos seguidos sem vencer dentro da Fonte Nova, o Bahia tenta retomar neste sábado (25), diante do Novorizontino, às 16h, o caminho das vitórias na Fonte Nova para se manter na cola do Cruzeiro, líder da Série B com 31 pontos, e do Vasco, vice-líder com 30 e que já jogou nesta 14ª rodada (deu 3x0 no Operário-PR). O tricolor tem 25 pontos e, seja qual for o resultado, não sairá da terceira colocação.

O jogo será o primeiro da história entre as duas equipes, e o técnico Guto Ferreira contará com o retorno do atacante Rildo. O atleta ficou de fora da derrota para o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, por já ter jogado a competição por outro clube (Grêmio), e chegou a ser dúvida para a partida do Brasileirão por causa de uma gripe.

Ele retornou às atividades na quinta-feira e, na sexta, afirmou que está apto. “Eu fiquei alguns dias ruim, mas pude voltar bem [aos treinos]. Estou me sentindo bem fisicamente. Graças a Deus não deu não deu positivo para covid e estou à disposição do Guto”, disse o atacante.

Com a volta de Rildo, o treinador pode escolher se quer manter o esquema tático 4-4-2, que usou contra o Furacão no meio de semana, ou se retorna ao 4-3-3, hipótese mais provável, podendo dar mais uma chance ao trio Rildo, Rodallega e Davó.

Sobre o desempenho dos três quando entraram em campo juntos, o atacante declarou que espera “desencantar” o mais rápido possível. “Esse entrosamento vai vir com os jogos, né? A gente sabe que não desencantou. A vontade é desencantar mesmo e fazer gols. E também tem outros jogadores que a gente vem se entrosando, como o Jacaré e o próprio Raí. Assim que a gente vai construindo nosso grupo”, completou.

O meio de campo também terá mudança. Isso porque Patrick está suspenso. Dessa forma, Rezende, Mugni e Daniel devem formar o setor. Guto conta ainda com a volta do volante Emerson Santos e do zagueiro Didi, que também ficaram de fora da Copa do Brasil por terem defendido outras equipes nas fases anteriores.

Reencontro com as vitórias

Pela primeira vez na temporada o Bahia ficou duas partidas seguidas sem vencer jogando dentro de casa. E foram duas derrotas: 1x0 contra a Chapecoense, pela Série B, e 2x1 diante do Athletico-PR, na Copa do Brasil. Neste ano o Bahia disputou 18 jogos na Arena Fonte Nova e somou 11 vitórias, três empates e quatro derrotas.

Dessa vez o time espera sair com os três pontos, e Rildo pede ao torcedor que não viajou no São João que jogue junto. “Já convocando a torcida porque vai ser muito importante nesse próximo jogo. A gente trabalhou a semana inteira e estamos focados para essa próxima partida”, comentou.

Em caso de vitória diante do Novorizontino, o Esquadrão pode abrir até seis pontos de vantagem para o 5º colocado e ficar mais confortável dentro do G4. Até o fim do primeiro turno, além da equipe paulista, o Bahia jogará em casa contra Grêmio, que luta por acesso, e CRB, que vem em recuperação.