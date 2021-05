Bahia terá 11 dias de foco total em classificação na Sul-Americana

Nas últimas semanas, o Bahia viveu uma maratona de jogos, com várias partidas decisivas em sequência. Agora, após a conquista da Copa do Nordeste, folga da Copa do Brasil e sem o Campeonato Baiano - o time de transição foi eliminado na semi -, o foco será total na Sul-Americana.

Após vencer o Guabirá, na quinta-feira (13), por 1x0, o Esquadrão assumiu a primeira posição do Grupo B. Tem oito pontos, a mesma quantidade do segundo colocado, o Independiente. Mas o Esquadrão aparece na primeira posição por ter melhor saldo de gol (6x4). Vale lembrar que apenas o líder avança para as oitavas de final.

Para se classificar às oitavas do torneio continental, o Bahia só depende dele. Faltam apenas dois duelos para o fim da fase de grupos, e o primeiro é, justamente, contra o Independiente. Será na terça-feira (18), às 19h15, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina.

Se vencer o Rei de Copas, o tricolor garante a classificação na última rodada apenas com um empate. O confronto final pela chave será em Pituaçu, contra o Montevideo City Torque, no dia 26, às 19h15.

Assim, os próximos 11 dias serão importantes para conquistar a vaga na Sul-Americana. E poderão ser dedicados exclusivamente à competição. O início do Brasileirão e o retorno da Copa do Brasil só acontecerão após o fim da fase de grupos do torneio continental.

A estreia do Bahia na Série A será no dia 29, às 19h, contra o Santos, em Pituaçu. E a partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil está marcada para o dia 1º de junho, às 16h30, contra o Vila Nova, em Goiânia.

Volta aos treinos

A delegação tricolor retornou da Bolívia para Salvador logo após a partida contra o Guabirá. O grupo chegou à capital baiana no início da manhã de sexta-feira, passou por exames para detectar a covid-19 ainda no aeroporto e, em seguida, foi liberado.

Neste sábado (15), os jogadores se reapresentarão no CT Evaristo de Macedo e começarão a preparação para enfrentar o Independiente. Serão três dias de treinos, sendo dois em Salvador e um já em solo argentino. A viagem para Buenos Aires está marcada para domingo (16)

"Tempo, nem tanto. Mas teremos foco concentrado em uma competição apenas. Vamos fazer uma semana inteira pensando apenas na Sul-Americana. Ganhamos tempo nas observações, no planejamento. E o foco dos atletas está todo voltado ao Independiente. Isso é bom. Vamos tentar tirar proveito disso. O Independiente jogará pelo Campeonato Argentino no fim de semana. A gente sabe que vai enfrentar as dificuldades do jogo de ida, mas vamos ter foco, concentração total para vencer o nosso adversário fora de casa", comentou o técnico Dado Cavalcanti.

Os próximos dias também serão importantes para a recuperação de alguns jogadores. Contra o Guabirá, Luiz Otávio e Jonas foram vetados. O zagueiro teve um incômodo muscular na coxa, enquanto o volante sofreu lesão no mesmo lugar. Por enquanto, são dúvida para encarar o time argentino.

"É importante a gente ter a semana cheia para trabalhar. Acho que sempre que a gente teve a semana cheia, conseguiu fazer um grande desempenho no jogo seguinte. Então acho que é importante, vai ser fundamental e só depende da gente agora", comentou o volante Patrick.