Bahia terá 1º Congresso de Destination Wedding; veja como se inscrever

Um evento virtual sobre Destination Wedding - quando o casal viaja para outra cidade para realizar o casamento - acontece nestas terça, quarta e quinta-feira (1º, 2 e 3), A estrutura turística, a gastronomia e o clima mais estável, aliado às praias, paisagens naturais e igrejas históricas, tornam a Bahia um ponto de interesse para quem está querendo viajar para ter um casamento diferente.

O 1º Congresso de Destination Wedding na Bahia (CDWB) está com inscrições abertas para todo o país e acontece pensando na capacitação de profissionais de eventos e turismo que têm interesse em trabalhar ou se especializar em celebrações neste formato.

As inscrições para o 1º CDWB podem ser feita clicando aqui. O evento será transmitido diretamente pela plataforma de streaming do Sympla. O ingresso custa a partir de R$ 127.

O CDWB também tem o objetivo de promover a Bahia no cenário nacional de destinos para casamento. A programação conta com palestras sobre a Bahia como destino para casamento, passando por informações sobre turismo e hotelaria, cenários e locais no estado, gastronomia, decoração, música e tudo que envolve e diferencia os casamentos na realizados na Bahia.

Todos os assuntos serão abordados por nomes de peso e experientes em Destination Wedding, como o cerimonialista dos famosos Roberto Cohen, a estilista Martha Medeiros, a especialista em decoração e cenografia Katia Criscuolo, a chef em gastronomia contemporânea Fernanda Possa, o músico Adelmo Casé e o maquiador Dalmo, além de Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH).

A programação do evento, que é uma realização do Portal Case na Bahia e da assessoria de casamento Michele Azevedo, também conta com a apresentação dos principais locais de Destination Wedding em Salvador, Litoral Norte, ilhas, Litoral Sul e Chapada Diamantina.

“Toda a beleza da Bahia será mostrada por meio de visitas técnicas online para que os participantes conheçam os principais locais de casamento no estado e, quando eles tiveram casais interessados em casar na Bahia, eles terão conhecimento e propriedade para oferecer estes locais e realizar a festa”, explica Marina Novaes, especialista de casamento e criadora do Portal Case na Bahia.

Programação

Primeiro dia - 01/09/2020

08h30 - A Bahia de Braços Abertos - Marina Novaes e Michele Azevedo

09h20 - Hotelaria e Turismo na Bahia - Luciano Lopes (Presidente da ABIH)

10h - Agência de Viagens e Programação de DW - Maristela Gomez da Cinqtours

11h - Destination Wedding - Roberto Cohen

11h50 - O serviço de buffet na Bahia - Fernanda Possa

12h30 - Almoço

13h30 - A cenografia de casamentos na Bahia - Katia Criscuolo

14h20 - O ritmo da música - Adelmo Casé e Zay Rios

15h - Identidade Visual - Vanessa Lessa da Design Convites

15h40 - Registro do casamento: foto e filme - Dois em Um Fotografia e DW Filmes

16h40 - Coffee Break

17h - O vestido da noiva no Destination Wedding - Martha Medeiros

17h45 - A beleza da noiva - Dalmo

18h20 - Cerimônias - Fabricio Simões

19h – Encerramento

Segundo dia - 02/09/2020

Apresentações das regiões e visitas técnicas online (Salvador e Litoral Norte da Bahia: Igreja Santo Antônio da Barra, Museu de Arte Sacra da Bahia, Casa Cloc, Baluarte, Cerimonial Conceição da Praia, Castelo Garcia D'ávila, Pousada A Capela, Sítio Passárgada, BBlue Beachhouses).

Terceiro dia - 03/09/2020

Apresentações das regiões e visitas técnicas online (Ilhas, Chapada Diamantina e Litoral Sul da Bahia: Morro de São Paulo, Loreto, Trancoso, Arraial D'ajuda, Santo André e Caraíva).