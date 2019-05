Bahia terá 255 vagas para o Programa Mais Médicos; veja lista

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (13) o novo edital do Programa Mais Médicos, que terá 255 vagas distribuídas em 147 municípios da Bahia. No Brasil, serão 2 mil profissionais selecionados, em 790 municípios.

Clique aqui para ver a lista completa de vagas

A cidade com maior número de vagas é Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, que receberá sete médicos. Em seguida estão Jequié e Vitória da Conquista, cada uma com seis. Já Feira de Santana e Teixeira de Freitas, no sul baiano, terão cinco vagas cada. Não haverá seleção para Salvador.

Para participar do Programa Mais Médicos é necessário ter registro brasileiro. As inscrições devem ser feitas entre os dias 27 e 29 de maio, através do site do programa (http://maismedicos.gov.br/). Toda a documentação deverá ser enviada pela internet, no ato de inscrição.

Em caso de vagas remanescentes, haverá uma segunda convocação pública direcionado para médicos brasileiros que se formaram no exterior e que já tenham estejam habilitados para exercer a profissão em outros países.

Os médicos selecionados devem começar a atuar em junho em todos os municípios brasileiros. A maioria das vagas é para áreas com dificuldade de acesso, como comunidades indígenas, ribeirinhas, fluviais e quilombolas.

Por conta disso, segundo o Ministério da Saúde, o edital prevê critérios de classificação para "garantir a seleção de profissionais qualificados, preferencialmente com perfil de atendimento para a Atenção Primária". Os profissionais mais procurados são os especialistas ou que fizeram residência médica em Medicina da Família e Comunidade.

Entre janeiro e março deste ano, no lançamento do primeiro edital, 1.052 médicos selecionados desistiram de participar do programa. Com isso, apenas 15% das vagas foram preenchidas por médicos brasileiros após a saída dos cubanos.