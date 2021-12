Bahia terá 5 mil vagas para cursos profissionalizantes no sul e extremo sul

As cidades baianas afetadas pela chuva receberão a aberta de vagas em cursos de qualificação profissional no modelo EAD (Educação à Distância). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), pelo Governo do Estado.

Os cursos serão ofertados por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e serão contemplados 21 municípios das regiões sul e extremo sul do Bahia. São eles: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapoã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

Ao todo, serão 15 cursos do projeto Conectar - Qualificação e Trabalho. Os participantes devem ter a partir de 16 anos, egressos ou estudantes de escolas públicas, e terão direito a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 240, dividida em duas parcelas.

O SineBahia Móvel percorrerá as 21 cidades beneficiadas para realizar as inscrições. Além disso, é possível se matricular nas unidades do SineBahia nos municípios de Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Eunápolis, em ações em parceria com prefeituras e o Centro Público de Economia Solidária de Porto Seguro.

O projeto Conectar oferece capacitação em áreas em crescimento, como marketing digital e e-commerce; redes sociais como ferramenta de marketing; fotografia digital; digital influencer e marketing digital para o empreendedor.

Há também oportunidade de adquirir conhecimentos como inglês básico e pré-intermediário, ou demais áreas do setor de serviços, como gastronomia, com ênfase em culinária vegana; unhas artísticas e manicure profissional; profissional organizer e cuidador de idosos.