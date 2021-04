Bahia terá argentino e uruguaio pelo caminho na Sula; veja grupos

O caminho do Bahia na Copa Sul-Americana está traçado. Nesta sexta-feira (9), o tricolor conheceu os adversários da fase de grupos da competição internacional. A formação das chaves foi realizada através de sorteio que aconteceu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Nesta fase da competição, o Bahia vai enfrentar: Independiente (ARG), Guabirá (BOL) e Torque City ou Fénix, do Uruguai, que ainda vão fazer o segundo jogo da primeira fase (na ida, 0x0). As partidas vão acontecer no sistema de ida e volta e apenas o primeiro colocado do grupo avança para as oitavas de final. A tabela ainda não foi divulgada. No entanto, a primeira rodada está programada para o dia 20 de abril.

Para a realização do sorteio, a Conmebol dividiu os 32 times classificados para a fase de grupos em quatro potes com oito equipes cada. A divisão levou em consideração o ranking da entidade. Os melhores ranqueados foram colocados nos potes 1, 2 e 3, seguindo a ordem decrescente. No pote 4 ficaram Red Bull Bragantino e Metropolitanos, da Venezuela, que não possuem pontuação no ranking, além dos quatro eliminados da Libertadores e os dois representantes do Uruguai. Como a terceira fase da Libertadores e a disputa entre os uruguaios ainda estão em andamento, os classificados só serão conhecidos na próxima semana.

Como ocupa a posição 67 do ranking, o Bahia ficou no pote 2. No sorteio, os oito grupos da Sul-Americana foram formados por um time de cada pote. Equipes do mesmo país não podem ficar na mesma chave. A exceção são as eliminadas da fase preliminar da Libertadores.

O formato de grupos na Copa Sul-Americana será disputado pela primeira vez. Com a mudança, a competição ficou mais longa e mais difícil. Na primeira fase, equipes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela se enfrentaram entre si para indicar dois representantes de cada país. Os classificados se juntam aos seis representantes do Brasil, seis da Argentina e quatro eliminados da pré-Libertadores.

Nas oitavas de final, os clubes classificados da fase de grupos vão ter a companhia de oito times eliminados na fase de grupos da Libertadores. A partir daí a competição segue no formato mata-mata, com jogos de ida e volta até a semifinal. A decisão será disputada em jogo único, no dia 6 de novembro, em sede que ainda será anunciada pela Conmebol.

O novo modelo do torneio gera também mais renda para os clubes. Como entra na fase de grupos, o Bahia garante uma cota de participação de 900 mil dólares (aproximadamente R$ 5 milhões). Essa será a oitava vez que o tricolor vai disputar o torneio, a quarta seguida. Até aqui, o melhor desempenho do time baiano foi a fase quartas de final, em 2018 e 2020.

Confira os grupos da Sul-Americana:

Grupo A

Rosário Central (ARG)

Huachipato (CHI)

12 de Outubro (PAR)

San Lorenzo (ARG) ou Santos

Grupo B

Independiente (ARG)

Bahia

Guabirá (BOL)

Torque City ou Fénix (URU)

Grupo C

Jorge Wilstermann (BOL)

Arsenal de Sarandí (ARG)

Ceará

Bolívar (BOL) ou Junior de Barranquilla (COL)

Grupo D

Athletico-PR

Melgar (PER)

Aucas (EQU)

Metropolitanos (VEN)

Grupo E

Corinthians

Sport Huancayo (PER)

River Plate (PAR)

Peñarol ou Cerro Largo (URU)

Grupo F

Newell's Old Boys (ARG)

Palestino (CHI)

Atlético-GO

Libertad (PAR) ou Nacional (COL)

Grupo G

Emelec (EQU)

Tolima (COL)

Talleres (ARG)

Red Bull Bragantino

Grupo H

Lanús (ARG)

La Equidad (COL)

Aragua (VEN)

Del Valle (EQU) ou Grêmio