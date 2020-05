Bahia terá comitê de transparência sobre ações do combate ao coronavírus

O governador Rui Costa anunciou que a Bahia terá um comitê de transparência do combate ao coronavírus. A informação foi divulgada por ele durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na tarde desta quinta-feira (7). O grupo, que deve fazer a primeira reunião já nesta sexta-feira (8), tem participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado.

A entidade é espelhada em uma da mesma natureza criada no Ceará. O objetivo é acompanhar todo o processo decisório - inclusive, relacionado a compras - executado pela administração estadual no enfrentamento à covid-19. Segundo Rui, o comitê é importante pois ajuda a combater as 'fake news'.

"Em reunião com os governadores do Nordeste, levantamos essa questão e montamos uma força de inteligência para identificar esses criminosos que prejudicam a atenção à saúde e o combate ao coronavírus. Discutindo as estratégias de enfrentamento a esses criminosos, o governador do Ceará deu um depoimento, no qual relata a criação de um comitê de transparência de enfrentamento ao coronavírus, que conta com a participação do Ministério Público e o Tribunal de Contas de lá, com a finalidade de ofertar transparência ao processo que leva à tomada de decisões no estado vizinho. Eu gostei muito da ideia", afirmou.

De acordo com o governador, ele conversou com a procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Angélica, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gildásio Penedo Filho, para sugerir o plano.

"Eu liguei para eles, nesta manhã, já fazendo o convite, após citar a ação implantada no Ceará e os dois toparam fazer a mesma coisa, aqui na Bahia. Faremos todos os preparativos hoje, de modo que a entidade já possa ser instalada amanhã. É uma entidade de acompanhamento e demonstração diária das decisões, de aquisições de procedimentos e contratações do Governo do Estado, no que se refere ao combate ao novo coronavírus", explicou.