Bahia terá dois jogos seguidos como visitante e precisa melhorar desempenho

Acostumado a receber o calor que vem das arquibancadas, o Bahia se prepara para dois compromissos longe do seu torcedor. As próximas partidas serão fora de casa e o time vai ter alguns desafios para superar.

O primeiro adversário será o Azuriz, em duelo marcado para a próxima terça-feira (10), às 19h, no estádio Os Pioneiros, na cidade paranaense de Pato Branco, a 440 km da capital Curitiba.

Diante do Azulão, como o time é conhecido, o Esquadrão vai jogar o seu futuro na Copa do Brasil. O jogo é o de volta da terceira fase da competição. Como empatou por 0x0 no primeiro confronto, na Fonte Nova, o Bahia precisa vencer para avançar às oitavas de final no tempo normal. Em caso de novo empate, o classificado vai ser definido nos pênaltis. Triunfo do Azuriz garante o time paranaense na próxima etapa.

“Sabemos que será duro, bem difícil. Construir o resultado, independente de quem estará lá e como será o campo. Seja campo bonito ou feio, queremos sair de lá classificados”, disse o volante Patrick.

Depois da decisão pela Copa do Brasil, o Bahia voltará o foco para a Série B do Brasileirão. O duelo da vez será com o Vasco, no dia 15 de maio, um domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

A partida contra os cariocas representará mais um confronto entre campeões brasileiros na atual edição da Segundona. Até aqui o Bahia está bem, já que derrotou o Cruzeiro por 2x0, na estreia. Os outros campeões brasileiros na disputa são Grêmio, Guarani e Sport.

Além disso, os três pontos em São Januário garantiriam o time lutando pela primeira colocação. O Bahia é o atual líder da Série B, com 13 pontos em seis partidas, e só pode ser ultrapassado nesta rodada por Grêmio ou Cruzeiro, que têm 10 pontos e se enfrentam domingo em Belo Horizonte. Ainda assim é improvável, devido ao saldo de gols (7 do Bahia, 4 do Grêmio e 2 do Cruzeiro).

Retrospecto

Para ter sucesso nos compromissos fora de casa, o Bahia precisa melhorar o seu desempenho como visitante. Até aqui, disputou 11 jogos nesta condição no ano e o desempenho não é dos melhores.

O time teve três vitórias, três empates e cinco derrotas, aproveitamento de 36,3%. A conta inclui o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série B.

Por outro lado, desde o início do Brasileirão o tricolor pode dizer que tem realizado uma campanha equilibrada. Em três jogos como visitante, conquistou um triunfo sobre o Náutico, empatou com o CSA e foi derrotado pelo Ituano.



“A gente sabe que é bom começar assim o torneio. Se começasse lá atrás, com resultados abaixo, a pressão seria maior. A gente tem o mesmo discurso, todos sabemos que foram apenas seis rodadas. Tem muita coisa para rolar, só vamos conseguir dar uma tranquilizada com a 38ª rodada e a gente conseguir subir ou conquistar o título, que é tão sonhado”, completou Patrick, referindo-se especificamente à Série B.