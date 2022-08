Bahia terá mudança na zaga para enfrentar o Londrina

O Bahia tem uma dúvida na defesa para o jogo de terça-feira (16), às 20h30, contra o Londrina, pela 25ª rodada da Série B. Expulso na vitória de 2x0 sobre o Ituano, sexta passada, o zagueiro Didi vai cumprir suspensão automática diante dos paranaenses.

A dúvida é se Luiz Otávio, titular da posição, terá condições de retornar. Ele ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e segue como dúvida. Ontem, fez apenas um trabalho leve no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila. Com isso, a tendência é que o garoto Gabriel Xavier seja o escolhido para ocupar a vaga e faça dupla com Ignácio.

Outra opção, o zagueiro Gabriel Noga, contratado junto ao Flamengo, ainda se recupera de contusão. Ele não estreou e está na transição física para o campo.

A tendência é que o técnico Enderson Moreira também faça outras modificações. No ataque, Davó, artilheiro tricolor na Série B com sete gols, deve enfim ganhar a posição de Rodallega, que não vive boa fase e só marcou um gol no campeonato.

Outro que também pode aparecer é o meia-atacante Ricardo Goulart, que deu uma assistência na rodada passada e vive a expectativa de fazer a primeira partida como titular. Nesse caso, ele pode atuar como meia, no lugar de Daniel, ou até como segundo atacante, brigando por posição com Copete ou Vitor Jacaré.

O jogo com o Londrina é um confronto direto para o Bahia, afinal, o rival é o atual quinto colocado, com 34 pontos. Se vencer, o Esquadrão abrirá 12 pontos de distância para o adversário.