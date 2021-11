Bahia terá mudanças para enfrentar o São Paulo; veja provável escalação

Em fase final de preparação para enfrentar o São Paulo, em duelo marcado para este domingo (9), às 18h15, na Fonte Nova, o Bahia concluiu mais um dia de treinamentos na Cidade Tricolor.

Na tarde desta sexta-feira (5), os jogadores iniciaram o dia com um treino na academia do CT Evaristo de Macedo. Na sequência, Guto Ferreira montou a equipe titular e fez um trabalho tático, corrigindo o posicionamento.

O treinador não deu pistas da equipe que vai começar a partida, mas o Bahia deve ter mudanças. As principais alterações serão nas laterais, já que Nino Paraíba e Matheus Bahia voltam após cumprirem suspensão na rodada passada.

Com a entrada de Matheus Bahia, Juninho Capixaba será deslocado para a segunda linha. Já no meio-campo, Guto não poderá contar com o volante Jonas, machucado.

Como Lucas Mugni ainda é dúvida, Guto Ferreira tem entre as opções os volantes Lucas Araújo, Edson, Raniele e Luizão, além do meia Ramírez e do atacante Hugo Rodallega.

Uma provável escalação do tricolor tem: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Raniele e Daniel; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba.

O atacante Rossi volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão na coxa, mas a tendência é a de que ele fique como opção no banco. O Bahia realizará mais um trabalho neste sábado (6), antes de encerrar a preparação.