Bahia terá novo modelo de conta de luz a partir desta quinta; veja o que muda

A conta de luz vai mudar. A partir desta quinta (1º), a fatura da Neoenergia Coelba já começa a enviar para a casa dos consumidores a nova versão, que traz uma série de mudanças.

Além do layout diferente, a nova conta traz mais informações sobre o consumo de cada unidade, valor das tarifas — Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) — e os impostos — PIS/Cofins, que são federais, e ICMS, estadual. As mudanças ocorrem devido às novas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para todas as distribuidoras no país, que passarão a utilizar a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (NF3e).

(Clique na imagem para aumentar)

Antes, esses dados eram apresentados em três colunas. Agora, serão detalhados em dez, para que o consumidor saiba melhor sobre os seus gastos. Além disso, o novo boleto tem um QR Code que pode ser utilizado para verificar a autenticação digital.

“A nova conta de energia elétrica traz as informações sobre o serviço de forma mais Tabela 1 Em detalhe, coluna com descritivo do valor das tarifas — Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) — e os impostos — PIS/Cofins e ICMS.segura, fácil e transparente para a distribuidora, o Fisco e os nossos clientes. Essa mudança representa mais um avanço na digitalização dos processos para que sejam cada vez mais eficientes, além de incentivar o relacionamento com os consumidores por meio digital”, afirma Leonardo Moura, Superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia.

A fatura traz outras mudanças. Agora, há o uso do termo “Código do Cliente” no lugar do antigo número chamado de “Conta Contrato” – que aparece na parte superior direita do documento. Essa numeração permite o acesso às informações pessoais nos canais de atendimento da companhia, onde podem ser feitas consultas, solicitações, negociações, entre outros.

A fatura terá ainda letras maiores, facilitando a leitura, e contará também com um campo para as informações sobre o medidor de consumo e o aumento do quadro que mostra avisos de débito. As mudanças foram estudadas com base nas demandas verificadas em pesquisas.

A entrega da fatura não muda. O consumidor seguirá recebendo a conta impressa, por e-mail – para quem optou pela fatura digital, ou ainda por meio dos canais de atendimento da Neoenergia Coelba, como o site, SMS e WhatsApp.

O novo modelo segue, além das determinações do Confaz sobre a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica, as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor, e da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), instituição da qual as concessionárias da Neoenergia fazem parte.