Bahia terá pelo menos duas mudanças contra o Sport

Os torcedores que forem à Fonte Nova na noite de quarta-feira (8) para acompanhar de perto o jogo entre Bahia e Sport pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro verão um tricolor diferente daquele que foi escalado no triunfo por 2x1 contra o Criciúma, no último sábado (4).

Quando a bola rolar às 21h30, não estarão em campo o zagueiro Ignácio e o volante Rezende. O primeiro foi expulso ainda no primeiro tempo do jogo contra o Criciúma e cumprirá suspensão automática. Didi, mandado a campo no intervalo para recompor a defesa, será o substituto.

No meio-campo, tudo indica que haverá mudança e por ordem médica. Um dos principais destaques do Bahia na Série B, Rezende está machucado e dificilmente poderá atuar. A tendência é que Mugni fique com a vaga. O meia entrou bem diante do Criciúma e inclusive deu a assistência para Davó empatar a partida na Fonte Nova. O volante Emerson Santos, substituto de Rezende em outros jogos, também é opção.

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã de domingo (5), na Cidade Tricolor, e volta a treinar na tarde desta segunda-feira (6) visando o duelo com a equipe pernambucana.

Com 19 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B, atrás apenas do Cruzeiro, que soma 25 e é o líder isolado. Também integrante do G4, o Sport aparece em 3º lugar e tem 18 pontos.