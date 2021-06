Bahia terá retorno de meia para duelo contra o América-MG

De volta à Salvador após perder para o Palmeiras por 3x2, no domingo (27), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão, o Bahia agora muda o foco para a partida contra o América-MG.

Nesta quarta-feira (30), o Esquadrão encara o time mineiro, às 19h, no estádio de Pituaçu. Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti vai ter o retorno do meia Thonny Anderson. Ele ficou fora da partida contra o Palmeiras após ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Outro que pode voltar a ficar à disposição é o volante Matheus Galdezani. Ele se recupera de uma lesão na coxa.

Por outro lado, Dado dificilmente poderá contar com o zagueiro argentino Germán Conti. Ele está em tratamento após sofrer um estiramento na coxa durante a vitória por 2x1 sobre o Athletico-PR. Sem Conti, Luiz Otávio segue entre os titulares.

O Bahia terá apenas uma sessão de treinos antes de encarar o América-MG. Nesta terça-feira (29), o elenco faz o único trabalho na Cidade Tricolor e fecha a preparação. O Esquadrão é o quinto colocado da Série A, com 11 pontos.