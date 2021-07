Bahia terá retorno de Rossi para enfrentar o Juventude

Depois de vencer a Chapecoense por 2x0, na manhã deste domingo (4), na Arena Condá, e se recuperar no Brasileirão, o Bahia agora passa a pensar no Juventude, adversário da próxima quarta-feira (7), às 18h, em Pituaçu.

Para o confronto com os gaúchos, o técnico Dado Cavalcanti vai ter à disposição o atacante Rossi. O camisa 7 volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Contra a Chape, Maycon Douglas foi o titular.

Por outro lado, Dado ainda não poderá contar com o zagueiro Germán Conti. O argentino segue em recuperação após sofrer um estiramento na coxa durante a vitória sobre o Athletico-PR.

Com 14 pontos no Brasileirão, o Bahia ocupa a quinta colocação da Série A, a um ponto do Fortaleza, primeiro time dentro do G4.