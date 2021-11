Bahia testa mudanças no time antes de duelo com o Sport

Em preparação para o confronto com o Sport, marcado para a próxima quinta-feira (18), às 21h, na Arena Pernambuco, o Bahia realizou mais um treino no CT Evaristo de Macedo.

Na manhã desta terça-feira (16), os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo com informações sobre o Sport. Depois de um trabalho rápido na academia, os atletas foram para o campo.

O técnico Guto Ferreira voltou a montar a provável equipe titular e fez um trabalho tático, ajustando o posicionamento dos jogadores. Com Matheus Bahia suspenso, a tendência é a de que Juninho Capixaba seja recuado para a lateral e Ronaldo ganhe nova chance no ataque.

O volante Patrick retoma a condição de titular após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante Rossi, que foi expulso contra o Flamengo, está fora da partida.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (17), quando realizará a última atividade antes do embarque para Recife. Com 36 pontos, o Esquadrão está na 16ª colocação da Série A. O Sport é o 18º, com 30.