Bahia traça estratégia para driblar curto tempo de preparação

Desde que o futebol foi retomado durante a pandemia do novo coronavírus, tempo virou coisa rara no Bahia. Com o calendário apertado, o clube tem que se virar para manter a preparação entre as partidas.

Diante do Ceará, neste domingo (23), às 20h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, o Esquadrão vai completar o jogo de número 15 no período de um mês. Média de uma partida a cada dois dias.

Na preparação para o confronto com os cearenses, Roger Machado vai ter apenas uma atividade com o elenco. Como nessa sexta-feira (21) a delegação esteve em trânsito de São Paulo, onde empatou com o São Paulo por 1x1, para Fortaleza, o único treino será realizado neste sábado (22), já na capital cearense.

Para minimizar prejuízos, o departamento físico do tricolor tem tentado driblar essa falta de tempo. Após o empate com o São Paulo, por exemplo, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos fizeram ali mesmo no Morumbi uma atividade de preparação para a próxima partida.

"Nessas viagens casadas a gente tem preocupações distintas. Para aqueles que participam mais dos jogos a gente procura focar na recuperação através da suplementação com nutrição, crioterapia, manipulação de fisioterapia. Para quem joga menos de 45 minutos, até para manter o mínimo de carga de ativação, a gente precisa fazer um complemento", explicou Luiz Andrade, preparador físico do Bahia.

"Nesse momento a situação está bem diferente porque nós não temos estruturas de academia em hotéis, não podemos utilizar agora. Por isso aproveitamos para fazer um trabalho aqui mesmo no estádio após o jogo, um complemento com os atletas que trabalharam menos de 45 minutos", continuou ele.

Além do pouco tempo entre os jogos, o Bahia tem tido carga excessiva de partidas. O tricolor é o clube mais entrou em campo entre os 20 clubes da primeira divisão em 2020. Até o duelo contra o São Paulo, foram 31 jogos.

Para se ter uma ideia, esse ano o Bahia fez 15 jogos a mais que o Atlético-GO, que esteve em campo em 16 exibições e foi quem menos atuou entre as equipes do Brasileirão. Adversário de domingo, o Ceará aparece na segunda colocação, com 27 jogos na temporada.

Vale ressaltar que o Bahia iniciou o ano com o time de aspirantes no Campeonato Baiano justamente para dar uma folga ao grupo principal no primeiro semestre. A equipe disputou sete jogos pelo estadual, mas foi encerrada durante a paralisação das competições.

"No sábado a gente volta a treinar, vão todos os atletas para o campo. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fazem uma atividade leve, de recuperação ativa, e quem atuou menos de 45 minutos faz um complemento com jogos reduzidos, estimulando a resistência para que eles estejam com o mínimo de carga de treino se for necessária a utilização deles no jogo do Ceará", finalizou Luiz Andrade.

Confira a quantidade de jogos que cada equipe da Série A disputou em 2020:

Bahia – 31 jogos

Ceará - 27 jogos

Flamengo – 26 jogos

Sport – 26 jogos

Fluminense – 25 jogos

Athletico Paranaense – 24 jogos

Fortaleza – 24 jogos

Internacional – 24 jogos

Coritiba – 22 jogos

Grêmio – 22 jogos

Atlético Mineiro – 21 jogos

Corinthians – 21 jogos

Palmeiras – 21 jogos

Red Bull Bragantino – 19 jogos

Santos – 19 jogos

Vasco – 19 jogos

Botafogo – 18 jogos

Goiás – 18 jogos

São Paulo – 18 jogos

Atlético Goianiense – 16 jogos