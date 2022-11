Bahia treina cenários de inferioridade e superioridade numérica de olho no CRB

O elenco do Bahia teve mais um dia de treinamento, nesta quinta-feira (3), visando a partida decisiva contra o CRB. O jogo, que vale o acesso tricolor à primeira divisão, está marcado para domingo (6), às 18h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª e última rodada da Série B.

O técnico Eduardo Barroca comandou um trabalho tático no CT Evaristo de Macedo. Além de tradicionais movimentações, com ou sem a posse de bola, o comandante fez uma atividade voltada para o cenário de inferioridade ou superioridade numérica no decorrer da partida.

Recuperado de uma entorse no tornozelo, o meia-atacante Marco Antônio treinou normalmente mais uma vez, e deve ser relacionado para o jogo.

O penúltimo treino antes do duelo com o CRB será na manhã desta sexta-feira (4). No dia seguinte, sábado (5), o elenco fará mais um trabalho na Cidade Tricolor e, em seguida, a delegação embarcará para Maceió.