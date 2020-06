Bahia treina no campo em dia de novos testes para a covid-19

A semana de treinos do Bahia começou de uma forma que os jogadores e membros da comissão técnica estão, aos poucos, se acostumando: com testes para a covid-19. Na manhã desta segunda-feira (29), o elenco tricolor passou por uma nova bateria de exames no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo. Foi a terceira testagem no processo de retorno aos treinos presenciais.

Depois de colherem amostras, os jogadores seguiram o protocolo com a higienização e foram para o campo da Cidade Tricolor, onde iniciaram a terceira semana de treinos durante a pandemia do novo coronavírus.

No gramado do CT, mais um treino com bola. O Bahia tem avançado no protocolo e desde a semana passada o grupo tem feito trabalhos com pequenos grupos em campo reduzido que simulam situações de jogo. Os atacantes, por exemplo, aprimoraram as finalizações, enquanto laterais, zagueiros e ensaiaram jogadas de marcação e posse de bola.

????????⚪ Direto do CT Evaristo de Macedo #JuntosVenceremos pic.twitter.com/zd2FdHXblN — Esporte Clube Bahia (de ????) (@ECBahia) June 29, 2020

Enquanto isso, os goleiros trabalharam em outra parte da Cidade Tricolor sob o comando do preparador Rogério Lima. Eles ainda aguardam a fase em que os coletivos estarão liberados para poder treinar com todo o grupo.

Apesar do retorno aos treinos presenciais, o Bahia ainda vive indefinição sobre quando vai entrar em campo oficialmente. A CBF estabeleceu a data de 9 de agosto para começar o Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido iniciado em maio. Esse é o norte que o time tem a partir de agora.

Mas, antes do Brasileirão, o Bahia deve atuar no estadual e Copa do Nordeste, torneios que estavam em andamento quando as competições foram paralisadas. Os clubes e a Liga do Nordeste decidiram que o Nordestão será finalizado em sede única, mas a cidade em questão ainda não foi escolhida. Salvador está entre as cotadas.

O Bahia já está classificado para a segunda fase do regional e na primeira fase tem apenas mais uma partida, o duelo contra o Náutico. Já no Baianão, torneio que estava disputando com o time sub-23, o tricolor é o líder faltando apenas duas rodadas para o fim da fase classificatória. Ainda não há data para o retorno do estadual, mas a tendência é de que os jogos sejam retomados já no mês de julho.