Bahia ultrapassa 2,5 mil mortes por coronavírus

A Bahia ultrapassou a marca de 2,5 mil mortos por coronavírus. Nesta segunda-feira (13), a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) divulgou o novo boletim epidemiológico da doença.

Nas últimas 24 horas, o estado registrou 1.128 novos casos de covid-19, o que significa que a taxa de crescimento foi de +1,1%, além de 52 óbitos e 405 curados. Do total de 106.891 pessoas que já pegaram a doença na Bahia, 74.135 já são consideradas curadas, 30.221 encontram-se ativos e 2.535 tiveram óbito confirmado.

Dos 417 municípios baianos, 398 apresentam casos confirmados. Salvador concentra 43.210 casos (40,73%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.709,63), Itajuípe (2.337,61), Ipiaú (2.012,08), Lauro de Freitas (1.760,23) e Itabuna (1.713,70).

Ainda de acordo com a Sesab, 95.589 pessoas aguardam para saber se estão infectadas. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda-feira (13).

Na Bahia, 11.385 profissionais da saúde foram confirmados com a covid-19.

Taxa de ocupação

Na Bahia, há 2.378 leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus. Destes, 1.522 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 64%. No que se refere ao total de leitos de UTI adulto, dos 926 leitos dedicados à covid-19, 732 estão ocupados (79%). O extremo-Sul da Bahia é o que possui a maior taxa de ocupação, com 96% das vagas de UTI preenchidas, seguida da região Sul, com 88%.

Segundo a Sesab, o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. "Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda".

Óbitos

Veja o perfil dos novos óbitos por covid:



2484º óbito – homem, 84 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Internado dia 23/06, foi a óbito dia 07/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2485º óbito – mulher, 71 anos, residente em Ipiaú, portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede pública, em Ipiaú;

2486º óbito – mulher, 72 anos, residente em Valença, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 07/07, foi a óbito dia 10/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2487º óbito – homem, 76 anos, residente em Catu, portador de diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 09/07, em hospital da rede privada, em Salvador;

2488º óbito – mulher, 84 anos, residente em Porto Seguro, portadora de hipertensão arterial. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 12/07, em hospital da rede pública, em Porto Seguro;

2489º óbito – homem, 70 anos, residente em Mucugê, sem comorbidades. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 26/06, em hospital da rede pública, em Seabra;

2490º óbito – homem, 58 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Lauro de Freitas;

2491º óbito – homem, 62 anos, residente em Iguaí, portador de hipertensão arterial e doença renal crônica. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 11/07, em hospital da rede pública, em Vitória da Conquista;

2492º óbito – homem, 92 anos, residente em Presidente Tancredo Neves, sem informações acerca de comorbidades. Também sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 25/06, em hospital da rede pública, em Santo Antônio de Jesus;

2493º óbito – mulher, 68 anos, residente em Ruy Barbosa, portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 10/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2494º óbito – homem, 94 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus, doença cardiovascular e outras comorbidades. Internado dia 15/06, foi a óbito dia 04/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2495º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular. Internada dia 17/06, foi a óbito dia 06/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2496º óbito – mulher, 60 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 04/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2497º óbito – mulher, 58 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial, além de obesidade. Internada dia 02/06, foi a óbito dia 04/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2498º óbito – homem, 71 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internado dia 03/06, foi a óbito dia 03/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2499º óbito – homem, 80 anos, residente em Ilhéus, sem informações acerca de comorbidades. Também sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 24/06, em hospital da rede privada, em Ilhéus;

2500º óbito – homem, 78 anos, residente em Ilhéus, sem informações acerca de comorbidades. Internado dia 13/06, foi a óbito dia 18/06, em hospital da rede privada, em Ilhéus;

2501º óbito – mulher, 43 anos, residente em Ilhéus, portadora de obesidade. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 30/06, em hospital da rede privada, em Ilhéus;

2502º óbito – homem, 54 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus. Internado dia 30/06, foi a óbito dia 02/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2503º óbito – mulher, 65 anos, residente em Itaparica, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença cardiovascular e doença renal crônica. Internada dia 02/07, foi a óbito dia 08/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2504º óbito – homem, 77 anos, residente em Barreiras, portador de doença cardiovascular, além de outras comorbidades. Internado dia 30/06, foi a óbito dia12/07, em hospital da rede pública, em Barreiras;

2505º óbito – homem, 57 anos, residente em Jaguaquara, portador de diabetes mellitus e doença renal crônica. Internado dia 20/06, foi a óbito dia 11/07, em hospital da rede pública, em Jequié;

2506º óbito – homem, 90 anos, residente em Queimadas, portador de doença respiratória crônica. Internado dia 01/07, foi a óbito dia 05/07, em hospital da rede pública, em Salvador;

2507º óbito – homem, 71 anos, residente em Barro Preto, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 12/07, em hospital da rede privada, em Ilhéus;

2508º óbito – mulher, 95 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 17/06 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2509º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, portador de imunodeficiências, foi internado dia 02/07 e foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2510º óbito – mulher, 72 anos, residente em Simões Filho, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 27/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2511º óbito – mulher, 82 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 20/06 e foi a óbito dia 09/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2512º óbito – mulher, 99 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e demências, incluindo Alzheimer, foi internada dia 25/06 e foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2513º óbito – mulher, 39 anos, residente em Porto Seguro, portadora de neoplasias e doenças autoimunes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 30/04, em unidade da rede pública, em Barretos, São Paulo;

2514º óbito – mulher, 79 anos, residente em Feira de Santana, portadora de doença respiratória crônica, doença cardiovascular e doenças do sistema nervoso, foi internada dia 22/06 e foi a óbito dia 30/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2515º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, portadora de obesidade, foi internada dia 03/07 e foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2516º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 20/06 e foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2517º óbito – mulher, 75 anos, residente em Itabuna, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2518º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 19/06 e foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2519º óbito – mulher, 66 anos, residente em Itapetinga, portadora de diabetes e doença renal crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 09/07, em unidade da rede privada, em Vitória da Conquista;

2520º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e neoplasias, foi internada dia 17/06 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede pública;

2521º óbito – mulher, 74 anos, residente em Camaçari, portadora de diabetes, foi internada dia 13/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

2522º óbito – homem, 45 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 16/06 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2523º óbito – bebê, 1 mês e 11 dias, residente em Porto Seguro, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2524º óbito – mulher, 62 anos, residente em Camaçari, portadora de diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 13/05 e foi a óbito dia 26/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

2525º óbito – homem, 71 anos, residente em Caetité, portador de hipertensão arterial, diabetes e neoplasias, foi internado dia 02/07 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2526º óbito – mulher, 61 anos, residente em Candeias, portadora de diabetes e doença renal crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2527º óbito – homem, 51 anos, residente em Santo Antônio de Jesus, portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, foi internado dia 14/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2528º óbito – homem, 77 anos, residente em Santo Antônio de Jesus, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 26/06 e foi a óbito dia 10/07, em unidade da rede pública, em Santo Antônio de Jesus;

2529º óbito – mulher, 87 anos, residente em São Francisco do Conde, portador de hipertensão arterial, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internado dia 24/06 e foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2530º óbito – homem, 55 anos, residente em Valença, portador de diabetes, foi internado dia 02/07 e foi a óbito dia 12/07, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

2531º óbito – mulher, 80 anos, residente em Campo Formoso, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 10/07 e foi a óbito na mesma data (10/07), em unidade da rede pública, em Campo Formoso;

2532º óbito – homem, 65 anos, residente em Santo Antônio de Jesus, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 20/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Salvador;

2533º óbito – mulher, 65 anos, residente em Camaçari, portadora de diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

2534º óbito – mulher, 55 anos, residente em Camaçari, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 03/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

2535º óbito – mulher, 57 anos, residente em Salvador, portadora de doença respiratória crônica, foi internada dia 08/07 e foi a óbito dia 11/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador.