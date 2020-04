Bahia: uso obrigatório de máscaras para quem for à rua será votado hoje

Será votado nesta terça-feira (28) o Projeto de Lei que obriga o uso de máscaras pela população em todo o território baiano enquanto durar o isolamento social. A votação ocorrerá em nova sessão plenária remota, a partir das 9h.

Para quem não pode cumprir à risca o isolamento social e precisa sair de casa, o uso das máscaras, junto com o uso do álcool em gel e a higienização das mãos, é apontado por órgãos de saúde como a medida mais eficaz para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Além de Salvador, outras cidades já se manifestaram a favor da medida que visa tornar o uso do equipamento de proteção obrigatório para todas as pessoas que forem às ruas.

Na reunião virtual serão votados também cerca de 50 novos pedidos de decretação do estado de “calamidade pública” solicitado por municípios. Nesta segunda-feira (27), já foram aprovados 27 pedidos – 26 indicações e uma moção, quase todas relacionadas à pandemia.

Entre os pedidos feitos ao governador Rui Costa e ao prefeito ACM Neto, está o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

Ao governo, também foi solicitada a implantação de um hospital de campanha no semiárido, onde há falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além da melhoria do sistema de saúde de Ilha de Maré.