Bahia vai entrar em campo com camisa 'manchada de óleo'; entenda

Os jogadores do Bahia vão entrar em campo nessa segunda-feira (21), contra o Ceará, com um uniforme diferente. As cores vermelha, azul e branca vão dividir espaço com o preto. As camisas estarão manchadas, como uma referência ao óleo que está invadindo as praias de todo o Nordeste, desde o início de setembro.

O time anunciou a ação em suas redes sociais neste domingo (20). "Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nosso uniforme estará manchado de óleo no jogo de amanhã - como as praias do Nordeste", diz a publicação do Twiiter.

O tricolor também publicou um texto-manifesto sobre o desastre ambiental. Leia abaixo:

"O problema é seu. O problema é nosso.

Quem derramou esse óleo? Quem será punido por tamanha irresponsabilidade? Será que esse assunto vai ficar esquecido?

O Bahia é você, somos nós, cada ser humano.

É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver.

Jogaremos nesta segunda-feira (21), contra o Ceará, em Pituaçu, com a camisa do Esquadrão manchada de óleo.

Um convite à reflexão: o que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade?

A barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural".