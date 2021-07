Bahia vai mandar jogo contra o Atlético-MG em Feira de Santana

O Bahia já definiu o palco do duelo contra o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida vai ser disputada no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, na próxima quarta-feira (4).

A partida foi retirada do estádio de Pituaçu como punição pela briga na final da Copa do Nordeste, em maio. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o tricolor perdeu um mando de campo, pena que terá que ser cumprida na Copa do Brasil.

Sem poder jogar em Salvador, o Bahia decidiu por levar o confronto para Feira de Santana. Na noite desta quarta-feira (28), o tricolor encara o Atlético-MG pela partida de ida das oitavas de final, às 21h30, no Mineirão.

Antes do jogo da volta, o Esquadrão vai receber o Sport, neste domingo (1º), em Pituaçu, Pelo Campeonato Brasileiro.