Bahia vai receber mais 318 mil doses até esta quinta-feira (12)

O Ministério da Saúde anunciou que vai enviar uma nova remessa de vacinas para todo o país até a próxima quinta-feira (12). A Bahia receberá um total de 318.080 doses, sendo 102.800 de Coronavac e outras 215.280 de Pfizer. A Sesab esperava que esse lote de vacinas chegasse entre a última terça e esta quarta (11).

De acordo com o Ministério da Saúde,cerca de 185 milhões de doses de vacina foram distribuídas aos estados e o Distrito Federal. Dessas, 155 milhões foram aplicadas.

O número de brasileiros vacinados com a primeira dose atingiu 108,8 milhões, o que representa 68% do público-alvo. Cerca de 46,5 milhões estão completamente imunizados com a segunda dose ou dose única, ou seja, 29% do público-alvo.

Segundo o MS, ainda resta vacinar pouco mais de 36% da população com idade até 18 anos, em primeira dose, na Bahia. Em número absolutos, são quase 4 milhões de baianos. Quanto à segunda dose, ainda faltam mais de 57,6%, ou 4,05 milhões.

Segundo o vacinômetro da Sesab, a Bahia recebeu 7,2 milhões de vacinas em 1ª dose e aplicou 6,9 milhões - um total de 96%. Para segunda dose, foram 3,8 milhões de vacinas distribuídas pela pasta no estado, com 76% de doses aplicadas, ou 2,9 milhões.