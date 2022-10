Bahia, Vasco, Ituano e Sport: o que cada time precisa para conquistar o acesso à Série A

O Bahia jogou fora toda a tranquilidade que construiu ao longo da campanha na Série B e chega à última rodada sem confirmar o acesso, ainda brigando por uma das duas vagas que restam disponíveis após a classificação antecipada de Cruzeiro e Grêmio.

Os jogos decisivos acontecerão domingo, às 18h30, quando o Esquadrão visita o CRB em Maceió. O time baiano é o terceiro colocado, com 59 pontos. Vasco (59), Ituano (57) e Sport (56) são os concorrentes. Dois vão disputar a Série A em 2023.

O Bahia depende apenas dele, o que tem sido um problema nas partidas recentes. É verdade que está invicto com Eduardo Barroca no comando, mas são quatro empates (todos por 1x1) e só uma vitória em cinco jogos. Se ganhar ou empatar mais uma, garante o acesso, que pode vir até em caso de derrota desde que não seja superado nos critérios de desempate por Sport (se este vencer) ou Vasco (se este perder do Ituano).

Do quarteto na disputa, o Sport é o único que não depende só dele. Mesmo o Ituano, atualmente fora do G4, na 5ª colocação, precisa só fazer sua parte porque tem confronto direto com o Vasco em casa, em Itu (SP). O time do interior paulista faz a melhor campanha do returno, com 37 pontos em 18 jogos.

Já o Sport joga fora de casa, contra o Vila Nova. Precisa vencer em Goiânia e torcer por derrota do Bahia de modo que tire a diferença de saldo de gols, que hoje é de 13 a 6 a favor do tricolor baiano. E se o Vasco perder, o Leão precisa tirar a diferença de saldo para ele também (11 a 6).

STJD entra na jogada

Os bastidores podem mudar o cenário da última rodada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para quinta-feira, dia 3 de novembro, o julgamento do Sport relativo ao empate de 1x1 contra o Vasco, pela 35ª rodada, que teve invasão de campo na Ilha do Retiro, já nos acréscimos do 2º tempo. Se o STJD der os pontos da partida ao time carioca, o Vasco vai a 61, garante o acesso e elimina o Sport, que cai para 55.

Neste caso, Bahia e Ituano disputariam a vaga restante. O tricolor teria que vencer o CRB para só depender de si. Em caso de empate, o Ituano não poderia golear o Vasco por quatro gols de diferença. E com derrota, o Bahia dependeria do Ituano não vencer.





O que cada time precisa para subir:

BAHIA (3º, 59 pontos)

Classifica se ganhar ou empatar. Pode subir com derrota se: a) Sport não tirar diferença de sete gols no saldo; ou b) o placar for no máximo por um gol de diferença a mais do que eventual derrota do Vasco. Exemplo: se o Vasco perder por 1x0, o Bahia pode tomar até 2x0.

VASCO (4º, 59 pontos)

Classifica se ganhar ou empatar. Pode subir com derrota se: a) o Bahia também perder e por diferença de pelo menos dois gols a mais. Exemplo: se o Vasco levar 1x0, o Bahia tem que tomar no mínimo 3x0; e b) o Sport, caso vença, não passe no saldo - diferença é de cinco gols.

ITUANO (5º, 57 pontos)

Se ganhar sobe. Isso porque faz confronto direto com o Vasco. O time paulista tem a melhor campanha do returno, e o jogo será em Itu (SP), o que aumenta a dramaticidade desta última rodada. Em caso de empate ou derrota, o Ituano vai continuar na Série B no ano que vem.

SPORT (6º, 56 pontos)

Único que não depende só dele. Tem que vencer e torcer para o Bahia perder. Se, além disso, o Vasco também perder, o Sport empata em pontos com Bahia e Vasco e precisa tirar a diferença de saldo para os dois. Caso o Vasco não perca, o Leão “só” tem que tirar sete de saldo pro Bahia. Atualmente, o saldo do Bahia é 13, do Vasco é 11 e do Sport é 6.