Bahia vence o Inter na estreia no Brasileirão de Aspirantes

O Bahia estreou bem no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta sexta-feira (24), o Esquadrão recebeu o Internacional, no estádio de Pituaçu, e venceu o colorado por 3x0. Os gols foram marcados por Gabriel Esteves, Max e Erison.

Treinado pelo técnico Dado Cavalcanti, o time sub-23 contou com jogadores que já atuaram pelo time principal do tricolor, como volante Yuri, o atacante Caíque, o zagueiro Ignácio e o lateral Matheus Silva.

O Bahia entrou em campo com: Geovane; Matheus Silva, Ignácio, Jaques e Max (César); Yuri, Luciano Buiú (Lepu) e Cristiano (Carlinhos); Gustavo (Érison), Gabriel Esteves e Caíque (Geovane Itinga).

O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira (30), quando vai enfrentar o Ceará em Itaitinga (CE). Logo depois, o time faz o clássico contra o Vitória. A partida será no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, com mando de campo do Esquadrão.