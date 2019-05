Bahia venceu dois dos últimos 20 jogos fora de casa pela Série A

Ganhar fora de casa pelo Campeonato Brasileiro é uma pedra no sapato do Bahia. Levando em consideração o jogo contra o Botafogo e os campeonatos de 2017 e 2018, o Bahia só venceu cinco dos últimos 39 jogos que fez longe da Fonte Nova.

Além disso, o tricolor acumula mais 12 empates e 21 derrotas, dando um aproveitamento de 23%. Na Série A do ano passado, o Bahia só venceu em duas oportunidades: contra Ceará e Botafogo.

Próximo adversário do tricolor, o Athletico Paranaense costuma ser um anfitrião maldoso e, pelo Brasileiro, ganhou os últimos dois jogos contra o Bahia dentro da Arena da Baixada. A primeira foi uma goleada por 4x1, em 2017. O Bahia até saiu na frente com gol de Mendoza, mas rapidamente levou o empate e a virada.

No ano passado, o Athletico venceu por 2x0 em uma partida em que teve oportunidades para fazer mais gols.

Desde que chegou ao Bahia, Roger Machado não triunfou em um jogo fora de casa sequer. É bem verdade que foram poucos jogos: ao todo, o treinador disputou três partidas como visitante. O primeiro duelo foi o empate contra o Bahia de Feira pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Naquela oportunidade, o Bahia saiu perdendo, mas buscou 1x1 no finalzinho.

O outro jogo foi contra o Londrina, quando o Bahia chegou até o Sul do Brasil com a vantagem de ter vencido por 4x0 na primeira partida. Na volta, acabou derrotado por 2x1, mas se classificou às oitavas da Copa do Brasil. O último jogo de Roger fora de casa foi contra o Botafogo e ele acabou derrotado por 3x2, no Brasileirão.

Renovou

Reserva desde que Douglas se recuperou de lesão, Anderson vai para a sua quinta temporada defendendo o Bahia: anteontem, a extensão de vínculo do goleiro com o clube foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O novo contrato vai até maio do próximo ano. Jogando no Bahia desde 2016, Anderson defendeu a meta do tricolor em 35 partidas, tendo conquistado o acesso para a Série B em 2016, quando era terceiro goleiro; Copa do Nordeste em 2017 e o bicampeonato baiano em 2018 e 2019.

Confira lista dos últimos 20 jogos do Bahia fora de casa pelo Brasileiro:

1. Internacional 2x0 Bahia (15/04/2018)

2. Sport 2x0 Bahia (06/05/2018)

3. Palmeiras 3x0 Bahia (19/05/2018)

4. Flamengo 2x0 Bahia (31/05/2018)

5. Paraná 1x0 Bahia (07/06/2018)

6. Chapecoense 1x1 Bahia (19/07/2018)

7. Fluminense 1x1 Bahia (05/08/2018)

8. Cruzeiro 1x1 Bahia (19/08/2018)

9. Santos 2x0 Bahia (25/08/2018)

10. Ceará 0x2 Bahia (29/08/2018)

11. Athletico-PR 2X0 Bahia (02/09/2018)

12. São Paulo 1x0 Bahia (08/09/2018)

13. Vasco 2x1 Bahia (24/09/2018)

14. Grêmio 2x2 Bahia (06/20/2018)

15. Botafogo 0x1 Bahia (20/10/2018)

16. Corinthians 2x1 Bahia (27/10/2018)

17. Bahia 2x2 Vitória (11/11/2018)

18. Atlético-MG 1x0 Bahia (17/11/2018)

19. América-MG 1X0 Bahia (25/11/2018)

20. Botafogo 3x2 Bahia (02/05/2019)



*com supervisão do subeditor Miro Palma