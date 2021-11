Bahia vende atacante Matheus Saldanha para clube japonês

Emprestado ao JEF United, do Japão, o atacante Matheus Saldanha, não vai voltar ao Bahia. O tricolor acertou a venda do jogador ao clube japonês. A informação foi divulgada pelo repórter Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO.

No acordo, o JEF United vai pagar 500 mil dólares ( cerca de R$ 2,8 milhões , na atual cotação) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos. O Bahia receberá 350 mil dólares à vista e 150 mil dólares em 2022.

Bahia e JEF United vinha negociando pelo atacante. Emprestado em janeiro, uma cláusula no contrato previa o pagamento de 1,5 milhão de dólares (cerca R$ 8 milhões) caso o clube asiático quisesse ficar com Saldanha em definitivo. No entanto, a equipe abriu conversas para pegar menos do que o estipulado.

Matheus Saldanha tem contrato com o Bahia apenas até junho do próximo ano e a partir de janeiro poderá assinar pré-contrato com qualquer time.

Quando cedeu Saldanha por empréstimo, o Bahia recebeu R$ 500 mil. No Japão, o atacante de 22 anos disputou 31 partidas e marcou três gols. O JEF United é o atual oitavo colocado da segunda divisão.