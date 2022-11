Bahia vende mais carros que o Catar, país-sede da Copa do Mundo

O Catar tem menos de 3 milhões de habitantes, população menor que a da Região Metropolitana de Salvador. No mercado automotivo, o país do Oriente Médio é menos representativo que a Bahia. Em 2021, foram emplacados 59.885 automóveis e comerciais leves no estado, contra 46.489 unidades do país sede da Copa do Mundo de Futebol no mesmo período.

Todos os automóveis, picapes e vans que circulam no país são importados.

De acordo com a consultoria Focus 2 Move, a marca líder por lá é a Toyota, seguida pela Nissan, em segundo, e Kia, em terceiro. Na sequência, aparecem a Mitsubishi e Hyundai, respectivamente quarta e quinta colocadas. Da sexta à décima posição estão: Chevrolet, MG, Land Rover, GMC e Suzuki.

O Land Cruiser, da Toyota, foi o veículo mais vendido no Catar em 2021

Entre os veículos, domínio das empresas japonesas nas três primeiras posições: Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux e Nissan Patrol, dois SUVs e uma picape.

Historicamente, o melhor ano de vendas no país foi 2014, com a comercialização de 100 mil carros novos. A queda do preço do petróleo no mercado internacional e a consequente política econômica restritiva afetaram a demanda.