Bahia viaja a Goiânia com Élber, mas sem Artur e Marco Antônio

Depois de desfalcar três treinamentos, Élber foi a campo nesta sexta-feira (22) e treinou normalmente com o elenco do Bahia. Fechada à imprensa, a atividade no Fazendão foi a última em Salvador antes do jogo contra o Goiás, domingo (24), às 16h, no estádio Serra Dourada. Recuperado do incômodo na coxa, o atacante viaja à tarde com a delegação para Goiânia, onde, no sábado (23), o time fecha a preparação para o confronto da 34ª rodada do Brasileirão.

Destaque do Bahia no empate em 1x1 com o Palmeiras, no último domingo (17), na Fonte Nova, Élber está confirmado no time que encara o Goiás, assim como o zagueiro Juninho, que não pôde atuar contra a equipe paulista porque uma cláusula contratual o impedia de entrar em campo contra o clube que o emprestou. Com o retorno de Juninho, Wanderson voltará para o banco de reservas.

A mesma cláusula também impediu que Artur e Guerra enfrentassem o Palmeiras. O meia tem chance de ser utilizado contra o Goiás, já que o volante Flávio levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Outra possibilidade é João Pedro ser deslocado para o meio-campo e Nino Paraíba reassumir a lateral direita.

Já Artur está fora da partida. Após servir à seleção brasileira sub-23, o atacante retornou para Salvador na segunda-feira e foi liberado do treino de terça. Porém, ele se queixou de dor muscular e não participou de nenhum treinamento nesta semana.

O meia-atacante Marco Antônio desfalcará o time pela terceira rodada seguida. O jogador chegou a ser liberado pelos médicos na terça-feira e treinou em campo, mas não participou da atividade desta sexta. Ele tratou o incômodo no pé com fisioterapia e fez musculação.

O jogo entre Bahia e Goiás é um dos confrontos diretos dessa reta final do Brasileirão. Com 44 pontos, o Bahia é o 9º colocado. A equipe goiana soma 43 pontos e está em 11º.