Bahia visita a Chapecoense no confronto das duas piores defesas

O bom início do Bahia no Brasileirão sofreu um desvio de rota. No "corredor verde" que o time atravessa, o tricolor perdeu duas partidas seguidas, para Palmeiras e América-MG, respectivamente. Neste domingo (4), vai ter a chance da recuperação.

A partir das 11h, o Bahia entra em campo diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Contra mais um alviverde, o Esquadrão tem como principal objetivo voltar a pontuar no campeonato para não desgarrar das primeiras colocações.

Na ainda embolada classificação, o time de Dado Cavalcanti iniciou a rodada na nona colocação, com 11 pontos, um atrás do Flamengo, último time dentro do G6. Já a Chapecoense é a vice-lanterna e ainda não venceu no Brasileirão.

No jogo que reúne os dois times que mais sofreram gols no campeonato, a defesa do Esquadrão tem sido ponto de preocupação sem Germán Conti. Ao todo já são 13 gols sofridos, a segunda pior do torneio ao lado do Internacional e à frente apenas da Chape, que levou 15.

No breve histórico de confrontos, o Bahia nunca venceu a Chapecoense fora de casa. Longe de Salvador, foram partidas, com três empates e uma derrota. Mesmo diante de todo contexto e oscilação apresentada pelo tricolor, o atacante Gilberto garante que a torcida pode confiar na equipe.

“O Bahia é um time que o torcedor pode confiar, a oscilação vai acontecer, nós temos um campeonato difícil, com um jogo em cima do outro, em que todos os clubes vão oscilar em algum momento", começou o atacante.

"Essa oscilação traz alguma dificuldade para o Bahia, principalmente porque o nosso campo não é um campo rápido como gostaríamos, nosso time é técnico e rápido e toda vez que joga em campos mais rápidos se sobressai. Acho que a técnica com o campo bom faz com que o nosso jogo flua mais naturalmente”, analisou o camisa 9.

Por sinal, Gilberto é o artilheiro do Bahia e do Brasileirão. O centroavante anotou seis gols em oito jogos. Mesmo com o bom desempenho individual dele, o sistema ofensivo vem sendo alvo de críticas por conta das chances perdidas. Cenários que se repetiu nas duas últimas rodadas.

Questionado se falta concentração para os homens de frente na hora de definir as jogadas, Gilberto explicou que o time está sofrendo com o cansaço da maratona de jogos e pouco tempo para treinar entre as partidas.

“Está faltando espaço para treinar, essa é a verdade. Estamos jogando, jogando, mas não estamos tendo tempo para treinar. Essa falta de treinos faz com que a gente não esteja afiado ao ponto de aparecer uma jogada e o cara já esteja com aquela situação predeterminada na cabeça e, se precisar tomar uma decisão rápida, já ter eficaz na cabeça qual decisão tomar”, explicou.

Além de Germán Conti, que ainda se recupera de um estiramento na coxa, outro desfalque é o atacante Rossi. O camisa 7 recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

Na defesa, a tendência é que Luiz Otávio volte ao time após ficar no banco para Lucas Fonseca contra o América-MG. Ligger e Gustavo Henrique correm por fora na disputa. Já no ataque, os principais postulantes a herdar a vaga de Rossi são Maycon Douglas e o paraguaio Oscar Ruiz.

Confira as prováveis escalações:

Chapecoense: João Paulo, Laércio, Felipe Santana e Derlan; Matheus Ribeiro, Lima, Ravanelli e Mancha; Fernandinho, Anselmo Ramon e Mike. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Maycon Douglas, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.