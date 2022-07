Bahia visita o Cruzeiro e tenta quebrar sequência do rival em casa

Após 19 rodadas dentro do G4 na Série B, o Bahia viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro neste sábado (23) e iniciar a caminhada da segunda metade da competição. Com 34 pontos e a terceira colocação na tabela, o tricolor visita o líder do campeonato no Mineirão, às 16h.

O Bahia chega a Minas Gerais com uma boa campanha como visitante: disputou nove partidas fora de Salvador, conquistou 14 pontos e tem o segundo melhor aproveitamento fora de casa (51,9%) - a Chapecoense tem 53,3%.

O desafio é estar à altura do Cruzeiro, única equipe com 100% de aproveitamento em casa, onde ganhou os nove jogos disputados na Série B.

O treinador Enderson Moreira não tem à disposição o zagueiro Ignácio, suspenso, nem o volante Patrick e o atacante Marco Antônio, que estão lesionados. Para o lugar de Patrick, a tendência é que Rezende retorne ao time titular. Didi entra na zaga.

Após o último treinamento antes de embarcar para a capital mineira, na manhã de sexta, Enderson fez trabalhos de marcação em espaço reduzido, simulando situações de inferioridade numérica da defesa tricolor contra o ataque adversário. No setor ofensivo, o treinador também executou atividades de transição em velocidade, bolas paradas e finalizações de longa distância.

A tendência é que o técnico repita a formação tática que utilizou nas últimas três partidas, o 5-3-2, e que rendeu ao Bahia bons momentos, por mais que tenham ocorrido oscilações, como no segundo tempo diante do CRB.

Didi, com a bola, volta ao time titular (Foto: Felipe Oliveira/ EC Bahia)

Na partida deste sábado, o Esquadrão precisará ser mais cirúrgico no ataque e desperdiçar menos chances. Até porque do outro lado do campo estará o dono do melhor ataque da Série B, com 24 gols.

Um dos poucos jogos em que o Cruzeiro não balançou as redes foi justamente diante do Bahia no primeiro turno, na Fonte Nova, quando o tricolor venceu por 2x0, na abertura da competição, com dois gols de Vitor Jacaré. As outras duas partidas em que o líder passou em branco foram nas derrotas para Vasco e Guarani (ambas por 1x0), todas fora de casa.

Da rodada inicial até aqui, não só o comando técnico e a formação tática do Bahia estão diferentes. Dentro de campo, a equipe deverá ter cinco mudanças no onze inicial. Além das ausências de Patrick e Marco Antônio, que foram titulares naquela ocasião, as duas laterais estão, hoje, ocupadas por atletas que estavam no banco de reservas na primeira rodada. André se firmou como titular no lugar de Douglas Borel e Luiz Henrique perdeu espaço para Matheus Bahia.

No ataque, o artilheiro da temporada Hugo Rodallega não retornou em boa forma após a lesão que aconteceu justamente contra o Cruzeiro no 1º turno e Matheus Davó é a opção mais à frente. No banco de reservas, o também colombiano Jonathan Copete poderá estrear no Mineirão.

Apesar de manter uma distância confortável de seis pontos para o Tombense, que iniciou a 20ª rodada como primeiro time fora da zona de acesso, com 28, o duelo com o Cruzeiro é importante para o Bahia se manter colado nas primeiras posições e não dar margem para as equipes de baixo se aproximarem.

O Grêmio, por exemplo, que é o 4º colocado, tem pela frente uma sequência contra quatro equipes da parte de baixo da tabela, envolvidos na briga contra o rebaixamento. Após a Ponte Preta neste sábado, enfrentará Chapecoense (13ª), Operário (15º) e Guarani, vice-lanterna. Já o Vasco, que está um ponto à frente do Bahia, viaja até Goiânia para enfrentar o lanterna Vila Nova.

O resultado diante do Cruzeiro não será determinante para criar uma sensação de má fase em caso de derrota, mas se arrancar pontos do líder fora de casa, o Bahia dará mais um sinal de que segue firme rumo à Série A 2023.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais, Filipe Machado, Adriano, Neto Moura e Matheus Bidu; Luvannor e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Bahia: Danilo Fernandes, Didi, Luiz Otávio e Gabriel Xavier; André, Rezende, Mugni, Daniel e Matheus Bahia; Raí e Davó. Técnico: Enderson Moreira