Bahia volta a vencer o Athletico e avança às quartas da Série A2

O Bahia deu um grande passo rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro feminino. Neste sábado (28), as tricolores voltaram a vencer o Athletico-PR por 1x0, no estádio de Pituaçu, e se garantiram nas quartas de final do torneio.

O único gol da partida foi marcado pela zagueira Any. O Bahia tinha a vantagem e poderia perder por até um gol, já que havia vencido o jogo da ida por 3x1, fora de casa.

Nas quartas de final, o adversário do Esquadrão vai ser o Fortaleza. Se passar de fase, o Bahia garante vaga na primeira divisão em 2021, já que os quatro semifinalistas conquistam o acesso.

A notícia ruim para o Bahia ficou por conta da atacante Gadu. Artilheira do Brasileirão, ela sofreu uma fratura na tíbia durante o jogo de ida e não atuou na segunda partida. De acordo com o tricolor, ela já iniciou o tratamento e não precisará passar por cirurgia.