Bahia volta aos treinos com coletivo entre reservas e sub-23

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo (25), às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Na manhã desta terça-feira (20), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo. O dia foi marcado por um coletivo entre os reservas e a equipe de transição. A atividade terminou com vitória do grupo principal por 1x0. O meia Daniel fez o único gol.

Daniel, aliás, segue suspenso por mais cinco jogos por conta da briga na final da Copa do Nordeste, e não estará em campo contra o time mineiro. Edson, que recebeu o terceiro amarelo, também está fora.

Por outro lado, o volante Jonas fica à disposição do treinador após cumprir suspensão. Ele esteve na equipe durante a atividade contra o time sub-23. A escalação do tricolor teve:

Danilo Fernandes (Mateus Claus), Renan Guedes, Luiz Otávio (Edson), Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Jonas (Pablo) e Daniel; Oscar Ruiz, Riquelme e Maycon Douglas.

O time de aspirantes foi formado por: Dênis Junior, Douglas Borel, Gustavo Henrique, Gabriel e Mayk; Raniele, Caio Melo e Ramon; Gustavo Brinquedo, Raí e Ronaldo.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, na academia e fisioterapia. O atacante colombiano Hugo Rodellega segue intensificando a forma física. Ele só estará disponível para Dado a partir do dia 1º de agosto.