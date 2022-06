Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Athletico-PR

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos e iniciou a preparação para o confronto com o Athletico-PR, marcado para a próxima quarta-feira (22), às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota para a Chapecoense fizeram um treino regenerativo na fisioterapia. Os outros atletas foram para o campo e trabalharam sob o comando de Guto Ferreira.

O treinador fez um treino em espaço reduzido, no qual orientou os atletas sobre situações de jogo. O meia-atacante Marco Antônio e o zagueiro Didi fizeram tratamento de recuperação das lesões na coxa.

O Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (17). Para a partida contra o Athletico-PR, o tricolor terá os desfalques de Emerson Santos, Didi e Rildo. O trio já atuou na Copa do Brasil por outras equipes e está impedido de defender o Esquadrão.